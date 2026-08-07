पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्मशती वर्ष की शुरुआत 20 मार्च, 2025 से हो गई है। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता की मशाल थामे कुलिश जी ने अपने अग्रलेखों, आलेखों में लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया तो यात्रा वृत्तान्तों के जरिए देश-दुनिया की तस्वीर सबके सामने रखी। अपने आत्मकथ्य 'धाराप्रवाह' में अपनी संघर्ष यात्रा को खुली किताब की तरह सामने रख दिया। कुलिश जी का सृजन पाठकों तक पहुंचे, खास कर युवा पीढ़ी उनके विचारों को आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखे, इसी विचार को लेकर हम कुलिश जी के आज भी प्रासंगिक आलेखों व कृतियों के चयनित अंश आप तक पहुंचाते रहेंगे।
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