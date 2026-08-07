गांव में ही तैयार हो रहा ‘मिनी फूड प्रोसेसिंग हब’, छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने बदली वनोपज की परिभाषा

Tribal Women Empowerment: कभी जंगल से महुआ चुनकर स्थानीय बाजार में बेच देना ही आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं की आय का एकमात्र साधन था। मेहनत भरपूर होती थी, लेकिन कमाई सीमित। आज तस्वीर बदल चुकी है। वही महुआ अब लड्डू, कुकीज़, एनर्जी बार, स्क्वैश और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों के रूप में बाजार तक पहुंच रहा है। इस बदलाव के पीछे है वन धन विकास केंद्र योजना, जिसने छत्तीसगढ़ की हजारों महिलाओं को केवल आय का साधन ही नहीं, बल्कि उद्यमिता की नई पहचान भी दी है।