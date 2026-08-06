दहेज में मांगे थे सिर्फ 7 पौधे, अब 12 राज्यों में मुफ्त बांट रहे हरियाली की उम्मीद… जानें बालोद के ‘बीज दूत’ भोज साहू की प्रेरक कहानी

बालोद के 'बीज दूत' भोज साहू (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद@ सतीश रजक। Beej Doot: आज के दौर में जहां शादी-ब्याह में लाखों रुपये, गाड़ियां और महंगे उपहार दहेज के रूप में मांगे जाने की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के एक युवक ने अपनी शादी में ऐसी मांग रखी, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दहेज में न तो नकद राशि मांगी और न ही कोई कीमती सामान, बल्कि सिर्फ 7 पौधे मांगकर पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश दिया। यही छोटी-सी शुरुआत आज एक ऐसे अभियान में बदल चुकी है, जिसकी हरियाली देश के 12 राज्यों तक पहुंच चुकी है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग