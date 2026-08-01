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Sawan Vrat Food: सावन में बदल जाता है छत्तीसगढ़ का स्वाद! फलाहार से लेकर देसी व्यंजनों तक की खास कहानी

Chhattisgarh Traditional Food: सावन में छत्तीसगढ़ की रसोई का स्वाद पूरी तरह बदल जाता है। व्रत-उपवास के बीच घरों में सात्विक भोजन, फलाहार और पारंपरिक व्यंजन बनते हैं, वहीं बाजारों में भी पूजा सामग्री और व्रत से जुड़ी खाद्य सामग्री की मांग बढ़ जाती है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Aug 01, 2026

Sawan Vrat Food

Sawan Vrat Food: सावन में सात्विक भोजन की परंपरा(photo-patrika)

Sawan Vrat Food: सावन का महीना छत्तीसगढ़ में केवल आस्था और भक्ति का ही नहीं, बल्कि पारंपरिक स्वाद और खानपान का भी महीना माना जाता है। भगवान शिव की आराधना के साथ बड़ी संख्या में लोग सोमवार का व्रत रखते हैं। इस दौरान घरों में सात्विक भोजन, फलाहार और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। वहीं बाजारों में भी साबूदाना, सिंघाड़ा आटा, कुट्टू, मूंगफली, फल और पूजा सामग्री की मांग बढ़ जाती है। सावन आते ही छत्तीसगढ़ की रसोई का स्वाद भी पूरी तरह बदल जाता है।

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