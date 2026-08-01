Sawan Vrat Food: सावन में बदल जाता है छत्तीसगढ़ का स्वाद! फलाहार से लेकर देसी व्यंजनों तक की खास कहानी

Sawan Vrat Food: सावन में सात्विक भोजन की परंपरा(photo-patrika)
Sawan Vrat Food: सावन का महीना छत्तीसगढ़ में केवल आस्था और भक्ति का ही नहीं, बल्कि पारंपरिक स्वाद और खानपान का भी महीना माना जाता है। भगवान शिव की आराधना के साथ बड़ी संख्या में लोग सोमवार का व्रत रखते हैं। इस दौरान घरों में सात्विक भोजन, फलाहार और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। वहीं बाजारों में भी साबूदाना, सिंघाड़ा आटा, कुट्टू, मूंगफली, फल और पूजा सामग्री की मांग बढ़ जाती है। सावन आते ही छत्तीसगढ़ की रसोई का स्वाद भी पूरी तरह बदल जाता है।
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