आपके बाद परिवार की सबसे बड़ी परेशानी बैंक बैलेंस नहीं, आपका मोबाइल पासवर्ड होगा? जानिए क्यों?

Digital Estate Planing India: आज एक व्यक्ति की डिजिटल विरासत सिर्फ उसके मोबाइल तक सीमित नहीं है। Gmail, Google Drive, Google Photos, Apple i cloud, Facebook, Instagram, WhataApp और UPI ऐप्स में उसकी पर्सनल यादें ही नहीं रहतीं, बल्कि महत्वपूर्ण दस्तावेज, फायनेंशियल जानकारी और पूरी डिजिटल पहचान सुरक्षित रहती है। ऐसे में ये सवाल महज फर्ज करने के लिए नहीं हैं। बल्कि, डिजिटल युग में बेहद अहम हो चुके हैं। क्योंकि ये दस्तावेज नौकरी से जुड़े हो सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड हो सकते हैं, टैक्स रिटर्न, बैंकिंग, बीमा, निवेश, निजी तस्वीरें हो सकती हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी डिजिटल संपत्ति (Digital Assets) का क्या होगा? यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि परिवार, कानून और गोपनीयता से जुड़ा बड़ा मुद्दा है।