तकनीक, CCTV और एन्क्रिप्शन के बाद भी पेपर लीक! अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया से भारत क्या सीखे?

Paper Leak in India: सुरक्षा व्यवस्था और सख्त नियमों के बावजूद भारत में पेपर लीक के मामले क्यों आते हैं, दूसरे देशों में क्या है स्थिति? (AI Creative)
Paper Leak in India: 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, हजारों परीक्षा केंद्र और एक ही दिन होने वाली परीक्षा। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इतनी बड़ी परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित कराई जा सकती है? NEET पेपर लीक के बाद यही सवाल फिर देश के सामने है। क्या ऐसी घटनाएं केवल भारत में होती हैं या दुनिया के दूसरे देशों में भी? यदि होती हैं तो वहां बार-बार राष्ट्रीय संकट क्यों नहीं बनतीं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और दक्षिण कोरिया की प्रमुख परीक्षा प्रणालियों, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, जांच प्रक्रिया और पेपर सुरक्षा मॉडल का अध्ययन किया। तस्वीर साफ है कि पेपर लीक केवल भारत की समस्या नहीं है। फर्क इस बात का है कि दूसरे देश जोखिम को कैसे सीमित करते हैं और जिम्मेदारी कितनी जल्दी तय करते हैं।
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