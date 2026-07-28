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Caffeine addiction: दिन में 5 कप कॉफी दिल के लिए सुरक्षित? जानिए क्या कहती है नई रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय

Caffeine addiction: कॉफी पीने से घटता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. सुनील कुमार जैन से कि दिन में कितनी कैफीन सेहत के लिए सही है।
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भारत

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Chitra Badoliya

Jul 28, 2026

coffe addiction Insomnia Anxiety Arrhythmia

क्या कॉफी दिल के लिए वरदान है? (Photo: ChatGpt)

Caffeine addiction : क्या आपकी सुबह की शुरुआत बिना कॉफी के नहीं होती? या फिर काम के तनाव के बीच 3-4 कप कॉफी आपकी आदत बन चुकी है? अगर हां, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। हाल ही में आई नई हार्ट गाइडलाइन्स और रिसर्च समीक्षा में यह सामने आया है कि दिन में 3 से 5 कप कॉफी पीना ज्यादातर वयस्कों (Adults) के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इतना ही नहीं, सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन दिल की बीमारियों के खतरे को कम भी कर सकता है। लेकिन, क्या इसका मतलब यह है कि कैफीन से भरा हर ड्रिंक सेहतमंद है? आइए, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. सुनील कुमार जैन के अनुभवों और इस नई स्टडी के आधार पर समझते हैं कि आपकी सेहत के लिए कैफीन का गणित क्या है।

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