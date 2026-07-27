 “कुर्ता प्रेस नहीं था, इसलिए नर्वस था…” जब अक्षत गुप्ता ने रायपुर में सुनाई एक लेखक की सादगी भरी कहानी

Akshat Gupta Raipur Visit: कुर्ता प्रेस नहीं था, इसलिए नर्वस था...(photo-patrika)
Akshat Gupta Raipur Visit: छत्तीसगढ़ के रायपुर के लाभांडी रोड स्थित एक मॉल में आयोजित ‘किताबें और बातें’ टॉक शो में प्रसिद्ध लेखक अक्षत गुप्ता ने अपनी सादगी, हास्य और विचारों से श्रोताओं का दिल जीत लिया। मंच पर आते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "मेरा कुर्ता प्रेस नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस था। फिर मुझे समझ आया कि मैं एक्टर नहीं, राइटर हूं और यहां नरेशन देने आया हूं।" उनकी इस बात पर पूरा हॉल तालियों और हंसी से गूंज उठा।
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