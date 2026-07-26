कोंडागांव से दुनिया तक… ‘फोक फ्यूजन’ के जरिए नई पहचान बना रही छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला

Chhattisgarh Folk Art: आधुनिक कला, डिजिटल डिजाइन और एआई के दौर में जहां पारंपरिक लोक कलाएं धीरे-धीरे अपनी पहचान खोती जा रही हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से एक ऐसी पहल सामने आई है, जो इस विरासत को नए रंगों के साथ भविष्य की ओर ले जा रही है। युवा कलाकार हर्षदीप कौर (रागिनी) अपनी अनोखी 'फोक फ्यूजन' शैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक चित्रकला को न सिर्फ संरक्षित कर रही हैं।