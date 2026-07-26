26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

कोंडागांव से दुनिया तक… ‘फोक फ्यूजन’ के जरिए नई पहचान बना रही छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला

Traditional Chhattisgarh Painting: कोंडागांव की युवा कलाकार हर्षदीप कौर 'फोक फ्यूजन' शैली से छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक चित्रकला को नया जीवन दे रही हैं। आधुनिक कैनवास पर संस्कृति और विरासत के रंगों को सहेजने की अनोखी पहल।
4 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 26, 2026

Chhattisgarh Folk Art

कोंडागांव की 'फोक फ्यूजन' कला (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Folk Art: आधुनिक कला, डिजिटल डिजाइन और एआई के दौर में जहां पारंपरिक लोक कलाएं धीरे-धीरे अपनी पहचान खोती जा रही हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से एक ऐसी पहल सामने आई है, जो इस विरासत को नए रंगों के साथ भविष्य की ओर ले जा रही है। युवा कलाकार हर्षदीप कौर (रागिनी) अपनी अनोखी 'फोक फ्यूजन' शैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक चित्रकला को न सिर्फ संरक्षित कर रही हैं।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Half Moon on Nails: क्या सच में दिल और किडनी की बीमारी बताता है ‘आधा चांद’? नाखून के रंग से पहचानें

Kidney Heart Half moon nails Lipid Profile
Patrika Special News

Chhattisgarh News: 500 पेड़ काट दिए गए, फिर भी 65 वर्षीय देवचरण साहू का नहीं टूटा हौसला, बंजर जमीन को बना दिया हरा-भरा जंगल

Chhattisgarh News
Patrika Special News

Dengue : भारत बनाम 5 देश: डेंगू से जंग में किसकी रणनीति सबसे कारगर?

Dengue drone surveillance sri lanka model India
Patrika Special News

Childhood Bullying : अगर बच्चा अचानक बदलने लगे तो समझिए कुछ है गड़बड़, डॉक्टर से समझिए Warning

Chilhood Bullying Empowerment Cyberbullying AI Deepfakes
Patrika Special News

हर साल 58,000 मौतें, फिर भी लोग अनजान, जानिए क्या है जिम से लेकर सांप के काटने तक ‘मसल्स टूटने’ की जानलेवा बीमारी

Muscles Breakdown Disease Rhabdomyolysis symptoms causes treatment
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.