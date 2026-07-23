Childhood Bullying : अगर बच्चा अचानक बदलने लगे तो समझिए कुछ है गड़बड़, डॉक्टर से समझिए Warning

बुलिंग से बच्चे को कैसे बचाएं? (AI)
Childhood Bullying : बचपन खिलखिलाने, सीखने और बेफिक्र होकर जीने के लिए होती है। लेकिन कभी-कभी इस सुनहरे दौर पर 'बुलिंग' (Bullying) का काला साया मंडराने लगता है। स्कूल का मैदान हो, क्लासरूम, बस या फिर इंटरनेट की दुनिया (साइबर बुलिंग) ।कई बार बच्चे दोस्तों या सीनियर्स के दुर्व्यवहार का शिकार हो जाते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बुलिंग का शिकार होने वाले ज्यादातर बच्चे घर आकर इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। वे डर, शर्म या इस झिझक में चुप रह जाते हैं कि कहीं माता-पिता उन्हीं को न डांटने लगें।
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