National Mango Day : कौन हैं युवराजसिंह राठौर ? 60 पेड़ों से शुरू हुआ सफर, आज 140 किस्मों के 6,000 आम के पेड़ों का बनाया साम्राज्य

National Mango Day 2026 : आम को यूं ही फलों का राजा नहीं कहा जाता। इसकी मिठास जितनी लोगों के दिलों में बसती है, उतनी ही मेहनत इसकी सफल खेती में लगती है। लेकिन जब खेती जुनून बन जाए तो खेत प्रयोगशाला बन जाते हैं और किसान अपनी पहचान देश-दुनिया तक बना लेता है। आलीराजपुर जिले के ग्राम छोटा उंडवा के किसान युवराजसिंह राठौर इसकी जीती-जागती मिसाल हैं। उन्होंने महज 60 आम के पेड़ों से शुरू हुआ सफर आज 55 एकड़ में फैले 140 किस्मों के 6000 पेड़ों तक पहुंचा दिया है।