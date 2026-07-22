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National Mango Day : कौन हैं युवराजसिंह राठौर ? 60 पेड़ों से शुरू हुआ सफर, आज 140 किस्मों के 6,000 आम के पेड़ों का बनाया साम्राज्य

महज 14 वर्षों में किसान युवराजसिंह राठौर ने अपनी बगिया को ऐसी अनोखी पहचान दिलाई, जहां करीब 140 किस्मों के 6,000 आम के पेड़ लहलहा रहे हैं। उनके बाग में करीब 2 लाख रुपये प्रति किलो तक बिकने वाली जापान की मशहूर मियाजाकी (Miyazaki) किस्म के अलावा साल में दो बार फल देने वाली विदेशी प्रजातियों सहित कई दुर्लभ और हाई-वैल्यू आम की किस्में भी शामिल हैं। पढ़िए सचिन बैरागी की खास रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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सचिन बैरागी

Jul 22, 2026

National Mango Day 2026 Yuvraj Singh Rathore

युवराजसिंह राठौर (Photo: Patrika)

National Mango Day 2026 : आम को यूं ही फलों का राजा नहीं कहा जाता। इसकी मिठास जितनी लोगों के दिलों में बसती है, उतनी ही मेहनत इसकी सफल खेती में लगती है। लेकिन जब खेती जुनून बन जाए तो खेत प्रयोगशाला बन जाते हैं और किसान अपनी पहचान देश-दुनिया तक बना लेता है। आलीराजपुर जिले के ग्राम छोटा उंडवा के किसान युवराजसिंह राठौर इसकी जीती-जागती मिसाल हैं। उन्होंने महज 60 आम के पेड़ों से शुरू हुआ सफर आज 55 एकड़ में फैले 140 किस्मों के 6000 पेड़ों तक पहुंचा दिया है।

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