स्वतंत्र मिश्र पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। 2004 में कैरियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। कुछ महीनों तक नौकरी करने के बाद करीब 5 वर्षों तक फ्रीलांस पत्रकारिता की। स्वतंत्र ने इस अवधि में देशभर में घूम-घूमकर ज्वलंत मुद्दों पर रिपोटिंग की। इसके बाद स्वतंत्र ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस में काम किया। भारत में बिजनेस प​त्रकारिता का दौर व्यापक तौर पर शुरू हुआ, तब इन्होंने बिजनेस भास्कर में करीब 4 वर्षों तक अलग-अलग डेस्क पर काम किया। बिजनेस प​त्रकारिता के बाद तहलका और शुक्रवार पत्रिका से जुड़े। दोनों ही पत्रिकाओं के लिए रिपोर्टिंग और डेस्क वर्क किया। इसके बाद वह राजस्थान पत्रिका अखबार से जुड़े। इसके बाद न्यूज 18 डिजिटल वेबसाइट से जुड़े। यहां कंटेंट हेड के बतौर करीब चार वर्षों तक काम किया। स्वतंत्र मीडिया की हिंदी वेबसाइट डीएनए इंडिया के संस्थापक संपादक के तौर पर जुड़े। स्वतंत्र ने पर्यावरण पर जल, 'जंगल और जमीन: उलट, पुलट' पुस्तक लिखी। 'शिक्षा: हरा, भरा अकाल' किताब का संपादन किया। स्वतंत्र ने मध्य प्रदेश के देवास जिले के तालाबों पर शोध कार्य भी किया। इन्होंने पत्रकारिता के विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम भी किया। फिलहाल, वह राजस्थान पत्रिका ग्रुप की डिजिटल वेबसाइट में सीनियर न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।