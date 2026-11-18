Oral Lichen Planus Symptoms: आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह ब्रश करते समय शीशे के सामने मुंह खोला और गाल के अंदर सफेद धागों जैसी जाली दिखी। उसमें न दर्द, न जलन। ज्यादातर लोग इसे गर्मी या पेट की गड़बड़ी समझकर टाल देते हैं। पर यह निशान ओरल लाइकेन प्लेनस (OLP) का संकेत हो सकता है, जिसे समय रहते समझना जरूरी है। ऐसा जरुरी भी नहीं कि हर बार ये समस्या इस कारण से ही हो, लेकिन अगर इस कारण से है तो आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं?