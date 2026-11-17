वैरीवेल माइंड के मुताबिक,1957 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर ने अपनी किताब A Theory of Cognitive Dissonance में बताया कि जब हमारे दो विचार या हमारा विचार और हमारा व्यवहार आपस में टकराते हैं, तो मन में बेचैनी पैदा होती है। हम उस बेचैनी को कम करना चाहते हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर आदित्य सोनी का कहना है कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपने काफी दिनों से मान रखा है, काजी ईमानदार इंसान है, वह जो सोचता है वही बोलता है। फिर एक दिन टीवी पर कुछ ऐसा दिखता है जो आपको खटकता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं; मान लूं कि मैंने गलत इंसान को पसंद किया या फिर कहूं कि उसे उकसाया गया था ज्यादातर लोग अनजाने में दूसरा रास्ता चुनते हैं। इनमें से कुछ बातें कभी-कभी सच भी हो सकती हैं। एडिटिंग वाकई होती है, और उकसावा भी असली हो सकता है। फर्क इस बात से पता चलता है कि यही तर्क हम विरोधी कंटेस्टेंट के लिए भी उतनी ही उदारता से इस्तेमाल करते हैं या नहीं। इसीलिए आपने कई लोगों से और काफी बार ये सुना होगा;