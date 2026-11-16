कपड़े सुखाने या हाथ ऊपर उठाने पर उंगलियां सुन्न होती हैं, मेयो क्लिनिक ने बताया ये हो सकता है Thoracic Outlet Syndrome

कपड़े सुखाने या ऊपर रखा सामान उतारने जैसे कामों में हाथ उठाते ही बार-बार उंगलियां सुन्न हों, तो इसे थकान समझकर अनदेखा न करें और जांच कराएं। (प्रतीकात्मक फोटो) (Source- Freepik)
Thoracic Outlet Syndrome: आंगन में तार पर कपड़े डालते हुए अचानक हाथ सुन्न होने लगे, या अलमारी के ऊपर से डिब्बा उतारते वक्त उंगलियों में झनझनाहट उठी। ज्यादातर लोग इसे थकान या हाथ दब जाने का असर मानकर भूल जाते हैं। लेकिन अगर यह परेशानी बार-बार लौट रही है, तो मामला सिर्फ थकान का नहीं हो सकता। डॉक्टर ऐसे लक्षणों में Thoracic Outlet Syndrome की संभावना भी देखते हैं। इसमें गर्दन और कंधे के बीच की तंग जगह में नसें या खून की नलियां दब जाती हैं, और असर हाथ-उंगलियों तक पहुंचता है। यह आम बीमारी नहीं है, पर पहचान में देर हो जाए तो परेशानी लंबी खिंच सकती है। आइए समझते हैं इसके लक्षण, कारण और बचाव के उपाय के बारे में।
मेयो क्लिनिक के अनुसार, हंसली (कॉलरबोन) और पहली पसली के बीच एक संकरा रास्ता होता है, जहां से हाथ की ओर जाने वाली नसें और खून की नलियां गुजरती हैं। इसे भीड़भाड़ वाली गली समझिए, जहां जरा-सी जगह कम पड़ते ही सब कुछ दबने लगता है। जब यहां दबाव बढ़ता है, तो Thoracic Outlet Syndrome जैसी स्थिति बनती है, और करीब 95 प्रतिशत मामलों में दबने वाली चीज नसें ही होती हैं।
इसकी कोई एक वजह नहीं होती, और कई बार कारण पता भी नहीं चलता। कुछ लोगों में जन्म से गर्दन में एक अतिरिक्त पसली होती है। यह करीब 1 से 2 प्रतिशत लोगों में मिलती है, पर ज्यादातर को इससे कभी दिक्कत नहीं होती।
नसों वाले रूप में उंगलियों में सुन्नपन या झनझनाहट आती है, खासकर छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली में। गर्दन, कंधे और बांह में दर्द रह सकता है, और हाथ ऊपर उठाने पर परेशानी बढ़ जाती है। कुछ लोगों में हाथ की पकड़ भी कमजोर पड़ने लगती है। अगर बांह अचानक सूज जाए और रंग बदल जाए, हाथ में अचानक तेज दर्द हो, हाथ ठंडा और पीला पड़ जाए, या हाथ की मांसपेशियां कमजोर और पतली दिखने लगें, तो देर न करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। सीने में दर्द या सांस फूलने के साथ बांह में दर्द हो, तब भी इमरजेंसी में जाएं।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, इसकी पहचान आसान नहीं होती, क्योंकि कलाई की नस दबने (कार्पल टनल) या गर्दन की नस की समस्या में भी ऐसे ही लक्षण दिखते हैं। डॉक्टर लक्षणों का इतिहास, शारीरिक जांच और जरूरत पड़ने पर इमेजिंग या नस की जांच से तस्वीर साफ करते हैं। इसलिए बिना जांच खुद नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। इलाज आमतौर पर फिजियोथेरेपी और दर्द प्रबंधन से शुरू होता है, और ज्यादातर मरीज इससे बेहतर महसूस करते हैं। नसों वाले रूप में सर्जरी पर तब विचार होता है, जब आमतौर पर 4 से 6 महीने के नियमित इलाज के बाद भी राहत न मिले। खून की नली या धमनी वाले रूप में डॉक्टर जल्दी दखल की जरूरत समझ सकते हैं। दर्द की दवा खुद से न लें, और एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट से सीखकर ही करें।
Thoracic Outlet Syndrome हर सुन्न हाथ की वजह नहीं है, पर बार-बार लौटने वाला सुन्नपन अनदेखा करने की चीज भी नहीं। सही समय पर जांच हो जाए, तो ज्यादातर लोगों को आराम मिल जाता है। इसलिए हाथ ऊपर उठाते ही उंगलियां बार-बार सुन्न हों, तो घरेलू नुस्खों में वक्त गंवाने के बजाय डॉक्टर से मिलें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
लाइफस्टाइल