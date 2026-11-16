कपड़े सुखाने या हाथ ऊपर उठाने पर उंगलियां सुन्न होती हैं, मेयो क्लिनिक ने बताया ये हो सकता है Thoracic Outlet Syndrome

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, इसकी पहचान आसान नहीं होती, क्योंकि कलाई की नस दबने (कार्पल टनल) या गर्दन की नस की समस्या में भी ऐसे ही लक्षण दिखते हैं। डॉक्टर लक्षणों का इतिहास, शारीरिक जांच और जरूरत पड़ने पर इमेजिंग या नस की जांच से तस्वीर साफ करते हैं। इसलिए बिना जांच खुद नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। इलाज आमतौर पर फिजियोथेरेपी और दर्द प्रबंधन से शुरू होता है, और ज्यादातर मरीज इससे बेहतर महसूस करते हैं। नसों वाले रूप में सर्जरी पर तब विचार होता है, जब आमतौर पर 4 से 6 महीने के नियमित इलाज के बाद भी राहत न मिले। खून की नली या धमनी वाले रूप में डॉक्टर जल्दी दखल की जरूरत समझ सकते हैं। दर्द की दवा खुद से न लें, और एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट से सीखकर ही करें।