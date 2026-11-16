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कपड़े सुखाने या हाथ ऊपर उठाने पर उंगलियां सुन्न होती हैं, मेयो क्लिनिक ने बताया ये हो सकता है Thoracic Outlet Syndrome

Thoracic Outlet Syndrome: थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम में कंधे और गर्दन की नसें या रक्त वाहिकाएं दबने से उंगलियां सुन्न हो सकती हैं। जानिए लक्षण, कारण, इलाज और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।
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भारत

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Nidhi Yadav

Updated: 16 Nov 2026, 1:00 PM IST

Thoracic Outlet Syndrome में हाथ ऊपर उठाने पर उंगलियों में सुन्नपन महसूस करती महिला

कपड़े सुखाने या ऊपर रखा सामान उतारने जैसे कामों में हाथ उठाते ही बार-बार उंगलियां सुन्न हों, तो इसे थकान समझकर अनदेखा न करें और जांच कराएं। (प्रतीकात्मक फोटो) (Source- Freepik)

Thoracic Outlet Syndrome: आंगन में तार पर कपड़े डालते हुए अचानक हाथ सुन्न होने लगे, या अलमारी के ऊपर से डिब्बा उतारते वक्त उंगलियों में झनझनाहट उठी। ज्यादातर लोग इसे थकान या हाथ दब जाने का असर मानकर भूल जाते हैं। लेकिन अगर यह परेशानी बार-बार लौट रही है, तो मामला सिर्फ थकान का नहीं हो सकता। डॉक्टर ऐसे लक्षणों में Thoracic Outlet Syndrome की संभावना भी देखते हैं। इसमें गर्दन और कंधे के बीच की तंग जगह में नसें या खून की नलियां दब जाती हैं, और असर हाथ-उंगलियों तक पहुंचता है। यह आम बीमारी नहीं है, पर पहचान में देर हो जाए तो परेशानी लंबी खिंच सकती है। आइए समझते हैं इसके लक्षण, कारण और बचाव के उपाय के बारे में।

Thoracic Outlet Syndrome क्या है और कैसे दबती हैं नसें

मेयो क्लिनिक के अनुसार, हंसली (कॉलरबोन) और पहली पसली के बीच एक संकरा रास्ता होता है, जहां से हाथ की ओर जाने वाली नसें और खून की नलियां गुजरती हैं। इसे भीड़भाड़ वाली गली समझिए, जहां जरा-सी जगह कम पड़ते ही सब कुछ दबने लगता है। जब यहां दबाव बढ़ता है, तो Thoracic Outlet Syndrome जैसी स्थिति बनती है, और करीब 95 प्रतिशत मामलों में दबने वाली चीज नसें ही होती हैं।

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भारी बैग, गलत पोश्चर और चोट, जानिए कारण और जोखिम

इसकी कोई एक वजह नहीं होती, और कई बार कारण पता भी नहीं चलता। कुछ लोगों में जन्म से गर्दन में एक अतिरिक्त पसली होती है। यह करीब 1 से 2 प्रतिशत लोगों में मिलती है, पर ज्यादातर को इससे कभी दिक्कत नहीं होती।

जोखिम बढ़ाने वाली आम वजहें:

  • कंधे झुकाकर या गर्दन आगे करके लंबे समय तक बैठना।
  • भारी बैग या पर्स को लगातार एक ही कंधे पर टांगना।
  • काम, खेल या घर में बार-बार एक ही तरह से हाथ चलाना।
  • सड़क हादसे जैसी चोट।
  • गर्भावस्था में बदलती शारीरिक मुद्रा।

किन संकेतों पर तुरंत ध्यान दें

नसों वाले रूप में उंगलियों में सुन्नपन या झनझनाहट आती है, खासकर छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली में। गर्दन, कंधे और बांह में दर्द रह सकता है, और हाथ ऊपर उठाने पर परेशानी बढ़ जाती है। कुछ लोगों में हाथ की पकड़ भी कमजोर पड़ने लगती है। अगर बांह अचानक सूज जाए और रंग बदल जाए, हाथ में अचानक तेज दर्द हो, हाथ ठंडा और पीला पड़ जाए, या हाथ की मांसपेशियां कमजोर और पतली दिखने लगें, तो देर न करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। सीने में दर्द या सांस फूलने के साथ बांह में दर्द हो, तब भी इमरजेंसी में जाएं।

  • खून की नली (शिरा) दबने पर- हाथ में सूजन और भारीपन, त्वचा का रंग नीला, स्लेटी या बैंगनी होना
  • धमनी दबने पर- हाथ का ठंडा और पीला पड़ना, नब्ज कमजोर लगना

Thoracic Outlet Syndrome से कैसे बचा जा सकता है?

  • भारी बैग एक कंधे पर न टांगें।
  • रोज हल्की स्ट्रेचिंग करें, ताकि छाती, गर्दन और कंधे लचीले रहें।
  • लंबे समय तक कंधे झुकाकर न बैठें।
  • वजन घटाने की सलाह मिली हो, तो उस पर अमल करें।

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, इसकी पहचान आसान नहीं होती, क्योंकि कलाई की नस दबने (कार्पल टनल) या गर्दन की नस की समस्या में भी ऐसे ही लक्षण दिखते हैं। डॉक्टर लक्षणों का इतिहास, शारीरिक जांच और जरूरत पड़ने पर इमेजिंग या नस की जांच से तस्वीर साफ करते हैं। इसलिए बिना जांच खुद नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। इलाज आमतौर पर फिजियोथेरेपी और दर्द प्रबंधन से शुरू होता है, और ज्यादातर मरीज इससे बेहतर महसूस करते हैं। नसों वाले रूप में सर्जरी पर तब विचार होता है, जब आमतौर पर 4 से 6 महीने के नियमित इलाज के बाद भी राहत न मिले। खून की नली या धमनी वाले रूप में डॉक्टर जल्दी दखल की जरूरत समझ सकते हैं। दर्द की दवा खुद से न लें, और एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट से सीखकर ही करें।

Thoracic Outlet Syndrome हर सुन्न हाथ की वजह नहीं है, पर बार-बार लौटने वाला सुन्नपन अनदेखा करने की चीज भी नहीं। सही समय पर जांच हो जाए, तो ज्यादातर लोगों को आराम मिल जाता है। इसलिए हाथ ऊपर उठाते ही उंगलियां बार-बार सुन्न हों, तो घरेलू नुस्खों में वक्त गंवाने के बजाय डॉक्टर से मिलें।

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इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
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