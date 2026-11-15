बगल में बार-बार फोड़े और गांठ क्यों बनती हैं? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कहीं Hidradenitis Suppurativa तो नहीं

बगल या जांघ में बार-बार उभरने वाली गांठें हमेशा साधारण फोडे नहीं होतीं, इसलिए त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाएं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)
Hidradenitis Suppurativa Cause: बगल में एक दर्दभरी गांठ उभरती है। कुछ हफ्तों तक रहती है और फिर बैठ जाती है। कुछ महीनों बाद वैसी ही गांठ दोबारा आ जाती है, कभी उसी जगह तो कभी आसपास। आप उसे फोड़ा समझ लेते हैं, गर्म सिकाई करते हैं और शायद किसी रिश्तेदार से यह भी सुनते हैं कि सफाई का ध्यान रखा करो। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है और इसके कारण, लक्षण और बचाव के तरीके और क्या ये सच में गंदगी से फैलता है?
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हिड्राडेनाइटिस सपुरेटिवा, जिसे एक्ने इन्वर्सा भी कहा जाता है, त्वचा की लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसमें त्वचा के नीचे छोटी और दर्दभरी गांठें बनती हैं। ये ज्यादातर उन जगहों पर उभरती हैं, जहां त्वचा आपस में रगड़ती है, जैसे बगल, जांघों का जोड़, नितंब और स्तन। ये गांठें धीरे-धीरे ठीक होती हैं और अक्सर दोबारा उभर आती हैं। समय के साथ त्वचा के नीचे सुरंग जैसे रास्ते और निशान भी बन सकते हैं।
मेयो क्लिनिक के अनुसार, इसमें ब्लैकहेड्स छोटे गड्ढेदार हिस्सों में, अक्सर जोड़े में दिखाई देते हैं। शुरुआत आमतौर पर एक गांठ से होती है, जो हफ्तों या महीनों तक बनी रह सकती है। बाद में और गांठें बन सकती हैं। कुछ गांठें बड़ी होकर फूट जाती हैं और उनसे बदबूदार मवाद निकलता है। गांठों को जोड़ने वाले सुरंग जैसे रास्ते भी बन सकते हैं, जो मुश्किल से भरते हैं और जिनसे खून या मवाद रिस सकता है।
यह सच नहीं है। यह बीमारी संक्रमण या साफ-सफाई की कमी से नहीं होती और छूने से दूसरों में नहीं फैलती। इसमें रोमकूप (बालों की जड़ों वाले छिद्र) बंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, यह अभी पूरी तरह पता नहीं है। माना जाता है कि हार्मोन, आनुवंशिकता, धूम्रपान और ज्यादा वजन की इसमें भूमिका हो सकती है।
जल्दी निदान होने पर इलाज बेहतर तरीके से काम करता है। त्वचा रोग विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) को दिखाएं, अगर:
लंबे समय तक रहने वाली इस बीमारी के गंभीर रूप में ये दिक्कतें आ सकती हैं:
बगल या जांघ में बार-बार उभरती दर्दभरी गांठों को सिर्फ फोडा समझकर टालना ठीक नहीं है। हिडराडेनाइटिस सपुरेटिवा गंदगी या लापरवाही से नहीं होती, और न ही यह किसी दूसरे व्यक्ति को लगती है। इसलिए खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात समय पर सही डॉक्टर तक पहुंचना है। अगर गांठें बार-बार लौट रही हैं, दर्द दे रही हैं या कई जगहों पर निकल रही हैं, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें। जल्दी निदान से इलाज आसान हो सकता है और आगे की परेशानियां कम की जा सकती हैं।
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