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बगल में बार-बार फोड़े और गांठ क्यों बनती हैं? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कहीं Hidradenitis Suppurativa तो नहीं

Hidradenitis Suppurativa Cause: बगल में बार-बार गांठ और फोड़े बन रहे हैं? मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए हिड्राडेनाइटिस सपुरेटिवा के लक्षण, कारण, जोखिम और डॉक्टर को कब दिखाना जरूरी है।
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भारत

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Nidhi Yadav

Updated: 15 Nov 2026, 6:50 PM IST

patient’s underarm skin for recurring painful lumps

बगल या जांघ में बार-बार उभरने वाली गांठें हमेशा साधारण फोडे नहीं होतीं, इसलिए त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाएं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)

Hidradenitis Suppurativa Cause: बगल में एक दर्दभरी गांठ उभरती है। कुछ हफ्तों तक रहती है और फिर बैठ जाती है। कुछ महीनों बाद वैसी ही गांठ दोबारा आ जाती है, कभी उसी जगह तो कभी आसपास। आप उसे फोड़ा समझ लेते हैं, गर्म सिकाई करते हैं और शायद किसी रिश्तेदार से यह भी सुनते हैं कि सफाई का ध्यान रखा करो। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है और इसके कारण, लक्षण और बचाव के तरीके और क्या ये सच में गंदगी से फैलता है?

यह बीमारी असल में है क्या?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हिड्राडेनाइटिस सपुरेटिवा, जिसे एक्ने इन्वर्सा भी कहा जाता है, त्वचा की लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसमें त्वचा के नीचे छोटी और दर्दभरी गांठें बनती हैं। ये ज्यादातर उन जगहों पर उभरती हैं, जहां त्वचा आपस में रगड़ती है, जैसे बगल, जांघों का जोड़, नितंब और स्तन। ये गांठें धीरे-धीरे ठीक होती हैं और अक्सर दोबारा उभर आती हैं। समय के साथ त्वचा के नीचे सुरंग जैसे रास्ते और निशान भी बन सकते हैं।

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हिड्राडेनाइटिस सपुरेटिवा के लक्षण कैसे दिखते हैं?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, इसमें ब्लैकहेड्स छोटे गड्ढेदार हिस्सों में, अक्सर जोड़े में दिखाई देते हैं। शुरुआत आमतौर पर एक गांठ से होती है, जो हफ्तों या महीनों तक बनी रह सकती है। बाद में और गांठें बन सकती हैं। कुछ गांठें बड़ी होकर फूट जाती हैं और उनसे बदबूदार मवाद निकलता है। गांठों को जोड़ने वाले सुरंग जैसे रास्ते भी बन सकते हैं, जो मुश्किल से भरते हैं और जिनसे खून या मवाद रिस सकता है।

क्या यह सच में गंदगी से होती है?

यह सच नहीं है। यह बीमारी संक्रमण या साफ-सफाई की कमी से नहीं होती और छूने से दूसरों में नहीं फैलती। इसमें रोमकूप (बालों की जड़ों वाले छिद्र) बंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, यह अभी पूरी तरह पता नहीं है। माना जाता है कि हार्मोन, आनुवंशिकता, धूम्रपान और ज्यादा वजन की इसमें भूमिका हो सकती है।

किन्हें खतरा ज्यादा होता है?

  • यह बीमारी आमतौर पर यौवन के बाद शुरू होती है, अक्सर 40 साल की उम्र से पहले।
  • महिलाओं में इसके होने की संभावना करीब तीन गुना बताई गई है, हालांकि यह अनुपात अलग-अलग जगहों पर बदल सकता है।
  • अश्वेत लोगों में यह ज्यादा देखी गई है, आनुवंशिक कारणों से।
  • परिवार में किसी को यह बीमारी हो तो इसका जोखिम बढ़ सकता है।
  • ज्यादा वजन और धूम्रपान से लक्षण ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। फिर भी पतले और धूम्रपान न करने वाले लोगों में भी इसका गंभीर रूप हो सकता है, इसलिए खुद को दोष न दें।
  • गंभीर मुंहासे, गठिया, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और आंतों की सूजन वाली बीमारी (IBD) से इसका संबंध देखा गया है।

डॉक्टर के पास कब जाएं?

जल्दी निदान होने पर इलाज बेहतर तरीके से काम करता है। त्वचा रोग विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) को दिखाएं, अगर:

  • गांठें दर्दनाक हैं।
  • हिलने-डुलने में दिक्कत।
  • इलाज के कुछ ही हफ्तों बाद गांठें दोबारा उभर आती हैं।
  • गांठें एक से ज्यादा जगहों पर हो रही हैं।
  • समस्या बार-बार बढ़ रही है।

अनदेखी करने पर क्या हो सकता है?

लंबे समय तक रहने वाली इस बीमारी के गंभीर रूप में ये दिक्कतें आ सकती हैं:

  • रस्सी जैसे निशान और गड्ढेदार त्वचा।
  • बगल या जांघ में हरकत सीमित होना।
  • लिम्फ तंत्र पर असर पड़ने से हाथ, पर या जननांगों में सूजन।
  • दूसरा संक्रमण (हालांकि मवाद होना हमेशा संक्रमण का संकेत नहीं होता)।
  • बहुत लंबे समय तक रहने वाले कुछ मामलों में, खासकर गुदा के आसपास, एक प्रकार के त्वचा कैंसर की दुर्लभ रिपोर्ट सामने आई है

गांठें उभरने लगें तो क्या करना चाहिए?

  • गांठों को खुद दबाकर या सुई से फोड़कर मवाद निकालने की कोशिश न करें।
  • खुद से कोई दवा या क्रीम शुरू न करें।
  • गांठें कब-कब उभरीं और शरीर के किस हिस्से में बनीं, इसकी तारीखें और जगहें लिखकर रखें। इससे डॉक्टर को इलाज करने में काफी मदद मिलती है।
  • धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ने के बारे में डॉक्टर से बात करें।

बगल या जांघ में बार-बार उभरती दर्दभरी गांठों को सिर्फ फोडा समझकर टालना ठीक नहीं है। हिडराडेनाइटिस सपुरेटिवा गंदगी या लापरवाही से नहीं होती, और न ही यह किसी दूसरे व्यक्ति को लगती है। इसलिए खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात समय पर सही डॉक्टर तक पहुंचना है। अगर गांठें बार-बार लौट रही हैं, दर्द दे रही हैं या कई जगहों पर निकल रही हैं, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें। जल्दी निदान से इलाज आसान हो सकता है और आगे की परेशानियां कम की जा सकती हैं।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
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