बगल में बार-बार फोड़े और गांठ क्यों बनती हैं? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कहीं Hidradenitis Suppurativa तो नहीं

बगल या जांघ में बार-बार उभरती दर्दभरी गांठों को सिर्फ फोडा समझकर टालना ठीक नहीं है। हिडराडेनाइटिस सपुरेटिवा गंदगी या लापरवाही से नहीं होती, और न ही यह किसी दूसरे व्यक्ति को लगती है। इसलिए खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात समय पर सही डॉक्टर तक पहुंचना है। अगर गांठें बार-बार लौट रही हैं, दर्द दे रही हैं या कई जगहों पर निकल रही हैं, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें। जल्दी निदान से इलाज आसान हो सकता है और आगे की परेशानियां कम की जा सकती हैं।