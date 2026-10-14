Kaddu Benefits: व्रत में कद्दू खाने के 5 फायदे, वेबएमडी और हेल्थलाइन से जानिए खाने का सही तरीका और समय

Kaddu Benefits: जब भी उपवास आता है, तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि फलाहार में ऐसा क्या खाएं जिससे दिनभर सुस्ती न आए और पेट भी ठीक रहे। अमूमन व्रत के दिनों में लोग कुट्टू का आटा, आलू या फिर साबूदाने से बनी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि, ये चीजें अक्सर पचने में थोड़ी भारी होती हैं और इनके ज्यादा सेवन से पेट में भारीपन या एसिडिटी जैसी परेशानी होने लगती है। ऐसे में कद्दू आपके व्रत के खाने के लिए एक बेहतरीन और सेहतमंद विकल्प साबित होता है। कद्दू न सिर्फ पचने में बहुत आसान होता है, बल्कि इसका स्वाद भी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, कद्दू हमारी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी और फायदेमंद सब्जी है, जिसमें पोषक तत्वों का खजाना होता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध (रिसर्च) किए हैं। आइए समझते हैं कि नवरात्रि या किसी भी व्रत के दौरान कद्दू खाने से हमारी सेहत को कौन-कौन से 5 बड़े फायदे मिलते हैं।