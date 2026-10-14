Fruits in Fasting: व्रत में फल खाने का सही समय क्या है, हार्वर्ड न्यूट्रिशन सोर्स से जानिए पेट को हल्का रखने और एनर्जी बनाए रखने का तरीका

हार्वर्ड न्यूट्रिशन सोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दो मुख्य आहारों के बीच में थोड़ा गैप होने पर फल खाना एक परफेक्ट 'न्यूट्रिएंट-डेंस' स्नैक है। व्रत में जब कई घंटों तक कुछ नहीं खाते, तो शरीर में शुगर का लेवल कम होने लगता है और कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसे में फल खाने से तुरंत ताकत मिलती है। बीच में फल खाने से पेट भरा रहता है और बार-बार कुछ और खाने की इच्छा नहीं होती। सेब, पपीता, या खरबूजे जैसे फलों में पानी की मात्रा अच्छी होती है, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है। फलों का फाइबर शरीर में धीरे-धीरे पचता है, जिससे पूरे दिन शरीर में सुस्ती नहीं आती और ताजगी बनी रहती है।