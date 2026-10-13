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Navratri Vrat Fruits Benefits: व्रत के दौरान सेब और अनार खाने के क्या फायदे होते हैं? PubMed और नेचर रिसर्च से जानें

Navratri Vrat Fruits Benefits: नवरात्रि व्रत में सेब और अनार खाने के फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे! PubMed और नेचर रिसर्च से जानिए व्रत के दौरान इन लाल फलों से वजन नियंत्रण, दिल की सेहत और शरीर की कमजोरी कैसे दूर करें।
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भारत

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Nidhi Yadav

Oct 13, 2026

Fresh red apples and pomegranates kept for Navratri fasting diet

व्रत के दौरान सेब और अनार खाने के फायदे- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Gemini)

Navratri Vrat Fruits Benefits: नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत रखते हैं। व्रत के समय शरीर में ताकत बनाए रखने के लिए फलाहार बहुत जरूरी होता है। इस दौरान सेब और अनार खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये दोनों फल खाने में अच्छे तो होते ही हैं, साथ ही शरीर को कई तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं। रिसर्च में भी यह बात सामने आई है कि नवरात्रि के दिनों में सेब और अनार खाने से शरीर को बहुत से लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं इनके फायदों के बारे में।

1. दिल की सेहत में सुधार और वजन नियंत्रण

व्रत के समय अक्सर सही खान-पान न मिलने की वजह से कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसे में सेब खाना बहुत अच्छा रहता है। वैज्ञानिक शोध (PubMed) के अनुसार, सेब का नियमित सेवन बॉडी मास इंडेक्स (BMI) को कम करने में मदद करता है। इससे शरीर का वजन नियंत्रित रहता है और मोटापा बढ़ता नहीं है। इसके अलावा, सेब खाने से दिल की बीमारियां और डायबिटीज का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। व्रत में सेब खाने से पेट काफी देर तक भरा रहता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, टाइप-2 डायबिटीज और अन्य पुरानी बीमारियों से होने वाले जोखिम को घटाने में मददगार है। व्रत के दौरान सेब खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है और ब्लड शुगर का स्तर भी संतुलित रहता है।

2. शरीर की सूजन और कमजोरी दूर करता

नेचर रिसर्च के मुताबिक, अनार हमारी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। स्टडीज से पता चलता है कि अनार खाने से शरीर के अंदरूनी हिस्सों की सूजन कम होती है। जब हम व्रत रखते हैं, तो शरीर अंदर से खुद को साफ करता है। ऐसे में अनार खाने से शरीर की थकान और कमजोरी दूर होती है। इसके अलावा, अनार शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ता है जिससे बीमारियां पास नहीं फटकती हैं।

3. खून की कमी और सुस्ती भगाए

व्रत के दिनों में कई लोगों को चक्कर आने या सुस्ती की शिकायत होने लगती है। अनार खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती और हीमोग्लोबिन का स्तर सही बना रहता है। सेब और अनार दोनों में ही भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिससे पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस या कब्ज नहीं होती। इन फलों को खाने से दिनभर शरीर में फुर्ती बनी रहती है।

व्रत में कैसे खाएं ये फल?

नवरात्रि के दिनों में आप सेब और अनार को बहुत ही आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सुबह के समय या दिन में कभी भी एक ताजा सेब खा सकते हैं। अनार के दानों को सादा या फिर व्रत वाले नमक के साथ खाया जा सकता है। कोशिश करें कि फल हमेशा ताजे ही खाएं, इससे शरीर को पूरा पोषण मिलेगा।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Published on:

13 Oct 2026 08:38 am

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