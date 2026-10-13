Navratri Vrat Fruits Benefits: व्रत के दौरान सेब और अनार खाने के क्या फायदे होते हैं? PubMed और नेचर रिसर्च से जानें

व्रत के समय अक्सर सही खान-पान न मिलने की वजह से कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसे में सेब खाना बहुत अच्छा रहता है। वैज्ञानिक शोध (PubMed) के अनुसार, सेब का नियमित सेवन बॉडी मास इंडेक्स (BMI) को कम करने में मदद करता है। इससे शरीर का वजन नियंत्रित रहता है और मोटापा बढ़ता नहीं है। इसके अलावा, सेब खाने से दिल की बीमारियां और डायबिटीज का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। व्रत में सेब खाने से पेट काफी देर तक भरा रहता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, टाइप-2 डायबिटीज और अन्य पुरानी बीमारियों से होने वाले जोखिम को घटाने में मददगार है। व्रत के दौरान सेब खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है और ब्लड शुगर का स्तर भी संतुलित रहता है।