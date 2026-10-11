Diabetes Safe Navratri Vrat: नवरात्रि व्रत और डायबिटीज, डायबेटोलॉजिस्ट से जानें कैसे श्रद्धा के साथ सेहत का भी रखें ध्यान

Navratri Guide For Diabetes Patients: नवरात्रि का त्योहार भक्ति, श्रद्धा और नियम-संयम का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान बहुत से लोग नौ दिनों का उपवास रखते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज यानी शुगर की समस्या है, तो बिना सही तैयारी के लंबे समय तक भूखा रहना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर व्रत के दौरान लंबे समय तक कुछ न खाने से शरीर में शुगर का लेवल एकदम से गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर, फलाहार में बार-बार आलू, साबूदाना, कुट्टू के पकोड़े या मिठाइयां खाने से शुगर लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ भी सकता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, व्रत शुरू करने से पहले यानी सरगी या व्रत के पहले खाए जाने वाले भोजन में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो शरीर को लंबे समय तक धीरे-धीरे ताकत देती रहें। इसके लिए साबुत अनाज या फाइबर से भरपूर चीजें और प्रोटीन खाना बहुत फायदेमंद होता है, जिससे दिनभर कमजोरी महसूस नहीं होती और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को उपवास के दौरान खास सावधानी बरतनी चाहिए ताकि भक्ति के साथ-साथ सेहत भी पूरी तरह दुरुस्त रहे।