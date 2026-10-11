Diabetes Safe Navratri Vrat: नवरात्रि व्रत और डायबिटीज, डायबेटोलॉजिस्ट से जानें कैसे श्रद्धा के साथ सेहत का भी रखें ध्यान

डायबेटोलॉजिस्ट से जानें व्रत रखने के जरूरी नियम- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- gemini)
Navratri Guide For Diabetes Patients: नवरात्रि का त्योहार भक्ति, श्रद्धा और नियम-संयम का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान बहुत से लोग नौ दिनों का उपवास रखते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज यानी शुगर की समस्या है, तो बिना सही तैयारी के लंबे समय तक भूखा रहना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर व्रत के दौरान लंबे समय तक कुछ न खाने से शरीर में शुगर का लेवल एकदम से गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर, फलाहार में बार-बार आलू, साबूदाना, कुट्टू के पकोड़े या मिठाइयां खाने से शुगर लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ भी सकता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, व्रत शुरू करने से पहले यानी सरगी या व्रत के पहले खाए जाने वाले भोजन में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो शरीर को लंबे समय तक धीरे-धीरे ताकत देती रहें। इसके लिए साबुत अनाज या फाइबर से भरपूर चीजें और प्रोटीन खाना बहुत फायदेमंद होता है, जिससे दिनभर कमजोरी महसूस नहीं होती और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को उपवास के दौरान खास सावधानी बरतनी चाहिए ताकि भक्ति के साथ-साथ सेहत भी पूरी तरह दुरुस्त रहे।
डायबेटोलॉजिस्ट डॉ विपुल अग्रवाल के अनुसार, अगर आप शुगर की दवाएं लेते हैं या इंसुलिन लगाते हैं, तो व्रत शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। उपवास के दौरान भोजन का समय और मात्रा बदल जाती है, इसलिए डॉक्टर आपकी दवाओं की खुराक (Dose) और समय में बदलाव कर सकते हैं। अपनी मर्जी से दवाएं बंद करना या कम-ज्यादा करना खतरनाक हो सकता है।
विशेषज्ञ के अनुसार, नीचे दी गई स्थितियों में मरीजों को निर्जला या लंबे समय का फलाहार व्रत रखने से बचना चाहिए;
व्रत के दौरान सही खान-पान का चुनाव करने से शरीर को ताकत भी मिलती है और ब्लड शुगर भी संतुलित रहता है;
उपवास के नाम पर मिलने वाली कई पारंपरिक चीजें शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकती हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाएं;
1.साबूदाना- साबूदाना खिचड़ी, वड़ा या पापड़ में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, जो शुगर तेजी से बढ़ाता है।
2. तल-भुना खाना- तले हुए आलू, आलू चिप्स, कुट्टू के पकोड़े और पूरी खाने से बचें।मीठी चीजें: व्रत वाली मिठाइयां, हलवा, खीर या ज्यादा चीनी वाली चाय और कॉफी से दूर रहें।
हर 3 से 4 घंटे में कुछ न कुछ हल्का और पौष्टिक खाते रहें। सुबह की शुरुआत थोड़े से मेवे (ड्राई फ्रूट्स), दही या पनीर से करें। रात को बहुत देर से या भारी खाना न खाएं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है, तो सेंधा नमक का इस्तेमाल भी सीमित मात्रा में ही करें।
अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार, व्रत के दौरान दिन में कम से कम 2 से 3 बार ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर जरूर जांचें। अगर आपको अचानक बहुत ज्यादा पसीना आए, चक्कर आएं, घबराहट हो, हाथ-पैर कांपने लगें या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, तो यह शुगर लेवल कम (हाइपोग्लाइसीमिया) होने का संकेत है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी देर न करें और तुरंत अपना व्रत तोड़कर आधा गिलास पानी में चीनी या ग्लूकोज घोलकर पी लें। इसके 15 मिनट बाद दोबारा शुगर चेक करें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल