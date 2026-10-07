Kiara Advani Second Pregnancy: कियारा आडवाणी फिर से हैं प्रेग्नेंट, WHO और NCBI से जानें पहली डिलीवरी के बाद दोबारा प्रेग्नेंट होने में कितना गैप होना चाहिए

Kiara Advani Second Pregnancy: बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक बार फिर फैंस के साथ खुशखबरी शेयर की है। कपल जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाला है। गौरतलब है कि कियारा ने पिछले साल (2025) ही अपनी बेटी को जन्म दिया था। इस खबर के सामने आते ही जहां फैंस खुश हैं, वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स और आम लोगों के बीच यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि पहली डिलीवरी के इतने कम समय के भीतर (Back-to-Back Pregnancy) दोबारा कंसीव करने का मां और बच्चे की सेहत पर क्या असर पड़ता है। मेडिकल साइंस में दो प्रेग्नेंसी के बीच के समय को 'इंटर-प्रेग्नेंसी इंटरवल' (Inter-pregnancy Interval - IPI) कहा जाता है।