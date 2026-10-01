Brain Death क्या है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कब डॉक्टर मानते हैं कि दिमाग ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया

नेशनल किडनी फाउंडेशन (National Kidney Foundation) के अनुसार, जब किसी व्यक्ति का पूरा दिमाग जिसमें सेरिब्रम (सोचने-समझने वाला हिस्सा) और ब्रेनस्टेम (सांस और दिल को नियंत्रित करने वाला हिस्सा) दोनों शामिल हैं, हमेशा-हमेशा के लिए काम करना बंद कर देता है, तो उस स्थिति को ब्रेन डेथ कहा जाता है। दिमाग हमारे शरीर का मुख्य कंप्यूटर है। जब यह पूरी तरह से मृत (Dead) हो जाता है, तो शरीर अपने आप सांस भी नहीं ले सकता। जब तक मरीज वेंटिलेटर और मशीनों के सहारे जुड़ा रहता है, तब तक उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचती रहती है और दिल धड़कता रहता है। लेकिन जैसे ही मशीन हटाई जाती है, शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। चिकित्सा और कानूनी रूप से ब्रेन डेथ को व्यक्ति की मृत्यु ही माना जाता है।