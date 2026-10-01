Brain Death क्या है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कब डॉक्टर मानते हैं कि दिमाग ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया

ब्रेन डेथ की स्थिति में मरीज मशीनों (वेंटिलेटर) के सहारे सांस लेता है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका होता है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Brain Death Hindi: जब कोई बहुत गंभीर बीमारी या हादसे का शिकार होकर आईसीयू (ICU) में वेंटिलेटर पर होता है, तो अक्सर डॉक्टर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं ब्रेन डेथ (Brain Death)। इस शब्द को सुनते ही मरीज के परिजन बेहद घबरा जाते हैं और उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वेंटिलेटर की मदद से मरीज की छाती ऊपर-नीचे हो रही होती है और मॉनिटर पर दिल की धड़कन भी चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन मेडिकल साइंस में ब्रेन डेथ का मतलब सिर्फ कोमा में जाना या बेहोश होना नहीं है। आइए जानते हैं कि ब्रेन डेथ क्या है, यह कोमा से कैसे अलग है और डॉक्टर इसे कब पूरी तरह मृत घोषित करते हैं।
नेशनल किडनी फाउंडेशन (National Kidney Foundation) के अनुसार, जब किसी व्यक्ति का पूरा दिमाग जिसमें सेरिब्रम (सोचने-समझने वाला हिस्सा) और ब्रेनस्टेम (सांस और दिल को नियंत्रित करने वाला हिस्सा) दोनों शामिल हैं, हमेशा-हमेशा के लिए काम करना बंद कर देता है, तो उस स्थिति को ब्रेन डेथ कहा जाता है। दिमाग हमारे शरीर का मुख्य कंप्यूटर है। जब यह पूरी तरह से मृत (Dead) हो जाता है, तो शरीर अपने आप सांस भी नहीं ले सकता। जब तक मरीज वेंटिलेटर और मशीनों के सहारे जुड़ा रहता है, तब तक उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचती रहती है और दिल धड़कता रहता है। लेकिन जैसे ही मशीन हटाई जाती है, शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। चिकित्सा और कानूनी रूप से ब्रेन डेथ को व्यक्ति की मृत्यु ही माना जाता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, अक्सर लोग ब्रेन डेथ, कोमा और वेजिटेटिव स्टेट को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इनमें बहुत बड़ा अंतर है;
1.कोमा (Coma)- कोमा में मरीज गहरी बेहोशी की हालत में होता है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह मरा नहीं होता। इसमें दिमाग का निचला हिस्सा (ब्रेनस्टेम) काम करता रहता है और मरीज के ठीक होने या होश में आने की उम्मीद बनी रहती है।
2. वेजिटेटिव स्टेट (Vegetative State)- इसमें मरीज की आंखें खुल सकती हैं और वह सांस भी खुद ले सकता है, लेकिन उसमें सोचने-समझने की क्षमता नहीं होती।
3. ब्रेन डेथ (Brain Death)- इस स्थिति में दिमाग का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा होता। यह एक ऐसी अवस्था है जिससे कोई भी इंसान कभी भी वापस ठीक नहीं हो सकता (यह इरिवर्सिबल है)।
किसी व्यक्ति का दिमाग अचानक या गंभीर चोट के कारण काम करना बंद कर सकता है। इसके मुख्य कारणों में शामिल हैं;
ब्रेन डेथ की पुष्टि करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। इसके लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम कई कड़े परीक्षण और टेस्ट करती है;
केरल स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (Kerala State Organ and Tissue Transplant Organisation) के अनुसार, ब्रेन डेथ की स्थिति में मरीज का दिमाग तो काम करना बंद कर चुका होता है, लेकिन वेंटिलेटर की मदद से उसके बाकी अंग (जैसे दिल, किडनी, लिवर, फेफड़े और पेनक्रियाज) कुछ समय के लिए सही स्थिति में बने रहते हैं। यही वजह है कि अंगदान (Organ Donation) के लिए ब्रेन डेथ की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर मरीज या उसके परिवार की सहमति हो, तो एक ब्रेन डेड व्यक्ति के स्वस्थ अंगों से कई अन्य गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकती है।
ब्रेन डेथ किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा होती है। वेंटिलेटर पर छाती को ऊपर-नीचे होते देखकर यह उम्मीद लगाना स्वाभाविक है कि मरीज जिंदा है, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार दिमाग के खत्म होने के बाद मरीज को वापस लाना असंभव है। ऐसे मुश्किल समय में डॉक्टरों की सलाह को समझना और स्वीकार करना ही सबसे सही कदम होता है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल