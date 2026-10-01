Basal Cell Carcinoma: त्वचा पर ऐसा घाव जो बार-बार ठीक होकर फिर हो जाए? मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है Skin Cancer का संकेत

Basal Cell Carcinoma Cause: कई बार हमारे चेहरे, गर्दन या हाथ पर कोई छोटा सा पिंपल, लाल धब्बा या घाव निकल आता है। हम इसे अक्सर सामान्य चोट, मच्छर का काटना या स्किन एलर्जी मानकर कोई क्रीम लगा लेते हैं। कुछ दिनों में यह घाव थोड़ा ठीक सा लगने लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद यह फिर से उभर आता है और इसमें से हल्का खून या पपड़ी निकलने लगती है। अगर आपकी त्वचा पर भी कोई ऐसा घाव है जो महीनों से ठीक नहीं हो रहा या बार-बार ठीक होकर फिर से उभर आता है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। मेडिकल साइंस में यह त्वचा के कैंसर (Skin Cancer) का शुरुआती संकेत हो सकता है। यह लक्षण बेसल सेल कार्सिनोमा (Basal Cell Carcinoma - BCC) का सबसे आम पहचान है। आइए जानते हैं कि बेसल सेल कार्सिनोमा क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका सही इलाज कैसे संभव है।