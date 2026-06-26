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मुंह या गले में लंबे समय से बनी गांठ को न करें नजरअंदाज, NORD की रिसर्च से जानिए Adenoid Cystic Carcinoma के संकेत

Adenoid Cystic Carcinoma: मुंह या गले में लंबे समय से गांठ, चेहरे में सुन्नपन या निगलने में परेशानी? NIH और NORD के अनुसार जानिए एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा के लक्षण, कारण, जांच और इलाज।
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भारत

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Dimple Yadav

Jun 26, 2026

Adenoid Cystic Carcinoma, Adenoid Cystic Carcinoma in Hindi,

Adenoid Cystic Carcinoma को दर्शाता मेडिकल तस्वीर (photo- freepik)

Adenoid Cystic Carcinoma: अगर आपके मुंह, गले या जबड़े के आसपास लंबे समय से कोई गांठ बनी हुई है, निगलने में परेशानी हो रही है या चेहरे के किसी हिस्से में सुन्नपन महसूस होता है, तो इसे सिर्फ सामान्य सूजन या संक्रमण समझकर नजरअंदाज न करें। हालांकि हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में यह एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा (ACC) नाम के एक दुर्लभ कैंसर का संकेत हो सकती है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसऑर्डर्स (NORD) के अनुसार, Adenoid Cystic Carcinoma एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है, जो सबसे अधिक लार ग्रंथियों (Salivary Glands) में विकसित होता है। यह धीरे-धीरे बढ़ता है, लेकिन आसपास की नसों और ऊतकों तक फैल सकता है। इसलिए इसके शुरुआती संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण है।

एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा क्या है?

एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा (ACC) एक दुर्लभ कैंसर है, जो शरीर की स्राव (Secretions) बनाने वाली ग्रंथियों में शुरू हो सकता है। यह सबसे अधिक लार ग्रंथियों में पाया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में नाक, साइनस, गले, श्वासनली (ट्रेकिया), फेफड़ों या आंसू ग्रंथियों में भी विकसित हो सकता है। NIH के अनुसार, यह कैंसर धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए शुरुआती चरण में इसके लक्षण हल्के हो सकते हैं।

Adenoid Cystic Carcinoma के शुरुआती संकेत

  1. मुंह या गले में लंबे समय तक बनी रहने वाली गांठ- यदि कई सप्ताह या महीनों से कोई गांठ बनी हुई है और उसका आकार बदल रहा है या वह ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।
  2. चेहरे में सुन्नपन या झुनझुनी- ACC की एक खास बात यह है कि यह नसों के आसपास फैल सकता है। इसके कारण चेहरे, होंठ या जबड़े में सुन्नपन, झुनझुनी या संवेदना कम होने की शिकायत हो सकती है।
  3. निगलने में परेशानी- अगर गले या मुंह के अंदर ट्यूमर विकसित हो रहा हो, तो भोजन या पानी निगलने में कठिनाई हो सकती है।
  4. बोलने की आवाज में बदलाव- कुछ लोगों की आवाज बैठ सकती है या बोलने में बदलाव महसूस हो सकता है, खासकर जब कैंसर गले के आसपास हो।
  5. मुंह या जबड़े में लगातार दर्द- लंबे समय तक बना रहने वाला दर्द, जो सामान्य दवाओं से भी ठीक न हो, जांच की जरूरत का संकेत हो सकता है।
  6. मुंह ठीक से न खुल पाना- जबड़े के आसपास ट्यूमर होने पर मुंह खोलने में कठिनाई या दर्द महसूस हो सकता है।
  7. कान के आसपास दर्द या दबाव- यदि लार ग्रंथियां प्रभावित हों, तो कान के पास दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है।

किन लोगों में इसका खतरा हो सकता है?

NORD के अनुसार, Adenoid Cystic Carcinoma एक दुर्लभ कैंसर है और यह किसी भी उम्र में हो सकता है, हालांकि अधिकतर मामले वयस्कों में देखे जाते हैं। फिलहाल इसके स्पष्ट कारण पूरी तरह ज्ञात नहीं हैं।

इसकी जांच कैसे की जाती है?

डॉक्टर लक्षणों और शारीरिक जांच के आधार पर आगे की जांच कराने की सलाह दे सकते हैं। इनमें बायोप्सी (ऊतक का नमूना लेकर जांच) एमआरआई (MRI) सीटी स्कैन (CT Scan) और अन्य इमेजिंग जांच शामिल हो सकते हैं। बायोप्सी से ही कैंसर की पुष्टि की जाती है।

इलाज कैसे किया जाता है?

इलाज कैंसर की जगह, आकार और फैलाव पर निर्भर करता है। इसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कुछ मामलों में अन्य उपचार विकल्प शामिल हो सकते हैं। उपचार की योजना हमेशा कैंसर विशेषज्ञ (ऑन्कोलॉजिस्ट) की सलाह के अनुसार बनाई जाती है।

कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए?

यदि आपको मुंह, गले या जबड़े में लंबे समय से गांठ हो, चेहरे में लगातार सुन्नपन या झुनझुनी महसूस हो और निगलने या बोलने में परेशानी हो साथ ही कई सप्ताह तक दर्द बना रहे तो बिना देर किए ईएनटी विशेषज्ञ या डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

26 Jun 2026 11:06 am

Hindi News / Health / मुंह या गले में लंबे समय से बनी गांठ को न करें नजरअंदाज, NORD की रिसर्च से जानिए Adenoid Cystic Carcinoma के संकेत

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