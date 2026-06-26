मुंह या गले में लंबे समय से बनी गांठ को न करें नजरअंदाज, NORD की रिसर्च से जानिए Adenoid Cystic Carcinoma के संकेत

Adenoid Cystic Carcinoma: अगर आपके मुंह, गले या जबड़े के आसपास लंबे समय से कोई गांठ बनी हुई है, निगलने में परेशानी हो रही है या चेहरे के किसी हिस्से में सुन्नपन महसूस होता है, तो इसे सिर्फ सामान्य सूजन या संक्रमण समझकर नजरअंदाज न करें। हालांकि हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में यह एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा (ACC) नाम के एक दुर्लभ कैंसर का संकेत हो सकती है।