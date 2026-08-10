Bladder Cancer: पेशाब में जलन और खून कब हो सकता है गंभीर बीमारी का संकेत? जानिए मेयो क्लिनिक की गाइडलाइन

Bladder Cancer Symptoms: पेशाब करते समय हल्की जलन होना बहुत आम बात लगती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पानी कम पिया होगा या शरीर में गर्मी बढ़ गई होगी, इसलिए इसे टाल देते हैं। लेकिन अगर पेशाब में जलन के साथ-साथ खून भी दिखने लगे, तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) का कहना है कि पेशाब में खून आने को डॉक्टरी भाषा में हेमाटूरिया कहते हैं। कई बार यह साधारण यूरिन इंफेक्शन (UTI) या पथरी की वजह से होता है। लेकिन कुछ मामलों में यह पेशाब की थैली का कैंसर (Bladder Cancer) भी हो सकता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कब आपको बिना देर किए डॉक्टर को दिखाना चाहिए।