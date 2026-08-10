Anaphylaxis: अचानक सांस लेने में दिक्कत और गले में सूजन? ये एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें एनाफिलेक्सिस के संकेत

Anaphylaxis Symptoms: कई बार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसा खा लेते हैं या कोई ऐसी दवा ले लेते हैं जो हमारे शरीर को बिल्कुल रास नहीं आती। वैसे तो आम एलर्जी में थोड़ी खुजली, छींकें या हल्की दानेदार चकत्ते होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी यह एलर्जी इतनी खतरनाक हो सकती है कि इंसान की जान पर बन आती है? क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, जब कोई एलर्जी रिएक्शन अचानक बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता है और सांस लेना तक दूभर कर देता है, इसे एनाफिलेक्सिस (Anaphylaxis) कहा जाता है। यह एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है, जिसमें तुरंत इलाज न मिले तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। आइए समझते हैं कि एनाफिलेक्सिस क्या है, इसके संकेत क्या हैं और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए।