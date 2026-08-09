Tumor Vs Cyst: ट्यूमर और सिस्ट में क्या है अंतर? मेयो क्लिनिक और हेल्थलाइन से जानें फर्क

Tumor Vs Cyst: शरीर में कहीं भी अचानक कोई गांठ या उभार दिख जाए, तो मन में सबसे पहला डर कैंसर का ही आता है। लोग अक्सर सिस्ट (Cyst) और ट्यूमर (Tumour) को एक ही समझ लेते हैं, जबकि डॉक्टरी भाषा में ये दोनों एक-दूसरे से काफी अलग हैं। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, शरीर में बनने वाली हर गांठ कैंसर नहीं होती। सिस्ट और ट्यूमर दोनों के बनने की वजह, लक्षण और इलाज का तरीका अलग होता है। आइए समझते हैं कि सिस्ट और ट्यूमर में क्या अंतर है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।