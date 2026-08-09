Brain Hemorrhage: अचानक तेज सिरदर्द और शरीर के एक हिस्से में कमजोरी? वेबएमडी से जाने ब्रेन हेमरेज के शुरुआती संकेत

Brain Hemorrhage Hindi: ब्रेन हेमरेज (Brain Hemorrhage) यानी दिमाग की नस फटना या दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होना एक बेहद गंभीर स्थिति है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें अगर सही समय पर इलाज न मिले तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है। अक्सर लोग इसे साधारण सिरदर्द या थकान समझकर अनदेखा कर देते हैं, जो बहुत भारी पड़ सकता है। वेबएमडी (WebMD) के मुताबिक, अगर इसके शुरुआती लक्षणों को समय पर पहचान लिया जाए, तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। ब्रेन हेमरेज को सेरेब्रल हेमरेज, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन ब्लीड भी कहा जाता है। ये सभी स्ट्रोक का लगभग 13% हिस्सा हैं। आइए जानते हैं कि ब्रेन हेमरेज क्या है, इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं और ऐसा होने पर क्या करना चाहिए।