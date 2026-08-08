घुटनों के दर्द से हर कदम हो रहा है भारी, जानिए कब पड़ती है Partial Knee Replacement की जरूरत

Partial Knee Replacement एक तरह की घुटने की सर्जरी (जोड़ बदलने का इलाज) है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Partial Knee Replacement Need: बढ़ती उम्र, चोट या आर्थराइटिस (गठिया) की वजह से जब घुटनों में दर्द रहने लगता है, तो उठना-बैठना और चलना-फिरना तक मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि घुटने की सर्जरी का मतलब पूरा घुटना बदलना ही है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता। आइए जानते हैं कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है और इसकी जरूरत कब पड़ती है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, Partial Knee Replacement एक तरह की घुटने की सर्जरी (जोड़ बदलने का इलाज) है। इसमें डॉक्टर आपके घुटने के सिर्फ उसी हिस्से को निकालकर उसकी जगह नकली (आर्टिफिशियल) हिस्सा लगाते हैं, जो खराब या क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। इस सर्जरी के बाद ज्यादातर लोगों को पूरी तरह ठीक होने में लगभग 6 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ऑपरेशन के तुरंत बाद ही सहारे (जैसे वॉकर या छड़ी) की मदद से चलना-फिरना शुरू कर सकते हैं।
डॉक्टर इस सर्जरी की सलाह तब देते हैं जब मरीज में नीचे दी गई स्थितियां देखने को मिलती हैं;
टोटल नी रिप्लेसमेंट की तुलना में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के कई बड़े फायदे होते हैं;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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