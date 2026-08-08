घुटनों के दर्द से हर कदम हो रहा है भारी, जानिए कब पड़ती है Partial Knee Replacement की जरूरत

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, Partial Knee Replacement एक तरह की घुटने की सर्जरी (जोड़ बदलने का इलाज) है। इसमें डॉक्टर आपके घुटने के सिर्फ उसी हिस्से को निकालकर उसकी जगह नकली (आर्टिफिशियल) हिस्सा लगाते हैं, जो खराब या क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। इस सर्जरी के बाद ज्यादातर लोगों को पूरी तरह ठीक होने में लगभग 6 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ऑपरेशन के तुरंत बाद ही सहारे (जैसे वॉकर या छड़ी) की मदद से चलना-फिरना शुरू कर सकते हैं।