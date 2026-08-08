Tendinitis: हाथ, कंधे या घुटने में हरकत करते समय दर्द? मेयो क्लिनिक से जानें क्या होता है टेंडिनाइटिस

Tendinitis Symptoms: कभी ऐसा हुआ है कि आपने बाल्टी उठाई और कंधे में तेज कसक उठी? या सीढ़ी चढ़ते-उतरते घुटने में खिंचाव महसूस हुआ? अक्सर हम ऐसे दर्द को अरे यार, थोड़ा थक गए होंगे या आजकल उम्र का असर है कहकर टाल देते हैं। लेकिन अगर यह दर्द किसी खास अंग को हिलाने पर बार-बार उठ रहा है, तो यह सिर्फ आम थकावट नहीं है। डॉक्टरी भाषा में इसे टेंडिनाइटिस (Tendinitis) कहते हैं। मेयो क्लिनिक के मुताबिक, टेंडिनाइटिस (Tendinitis) का सीधा सा मतलब है हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाली नस में आने वाली सूजन है। अधिकांश मामलों में टेंडिनाइटिस का इलाज आराम, फिजियोथेरेपी और दर्द कम करने वाली दवाइयों से किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि यह क्या है, क्यों होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं।