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Heart Murmur: दिल की धड़कन में सुनाई दे रही है असामान्य आवाज? American Heart Association ने बताए हार्ट मर्मर के कारण और संकेत

Heart Murmur Cause: क्या आपके दिल की धड़कन में असामान्य आवाज आ रही है? जानें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (American Heart Association) और मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार हार्ट मर्मर के कारण, प्रकार, लक्षण और आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
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भारत

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Nidhi Yadav

Aug 07, 2026

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दिल की धड़कन में असामान्य आवाज आ रही है ये हार्ट मर्मर हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Heart Murmur Symptoms: जब डॉक्टर हमारा चेकअप करते हैं, तो वे स्टेथोस्कोप (Stethoscope) लगाकर हमारे दिल की धड़कन सुनते हैं। आमतौर पर दिल की धड़कन साफ आवाज करती है। लेकिन कई बार डॉक्टरों को इस धड़कन के साथ एक अतिरिक्त सरसराहट या फड़फड़ाहट जैसी आवाज सुनाई देती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, दिल की धड़कन में आने वाली इसी असामान्य आवाज को हार्ट मर्मर (Heart Murmur) कहा जाता है। यह आवाज तब पैदा होती है जब दिल के अंदर से खून का बहाव बहुत तेजी से या असामान्य तरीके से होता है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और आपको कब सावधान होना चाहिए।

हार्ट मर्मर 2 प्रकार के होते हैं

1. निर्दोष या सामान्य हार्ट मर्मर (Innocent Heart Murmur)- यह बिल्कुल बेहानीकारक (harmless) होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दिल की कोई बीमारी है। यह बच्चों, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं में होना बहुत आम है। शरीर में खून का बहाव तेज होने के कारण यह आवाज आती है और इसके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं होती। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ यह अपने आप ठीक भी हो जाता है।

2. असामान्य या चिंताजनक हार्ट मर्मर (Abnormal Heart Murmur)- यह तब होता है जब दिल की बनावट या उसके वाल्व (Valves) में कोई खराबी या बीमारी होती है। वयस्कों (Adults) में मिलने वाले ज्यादातर हार्ट मर्मर इसी श्रेणी में आते हैं और इनके लिए डॉक्टर की सलाह और इलाज की जरूरत होती है।

हार्ट मर्मर होने के मुख्य कारण

  • दिल के वाल्व में खराबी।
  • जन्मजात दिल की बीमारी (Congenital Heart Defects)।
  • खून की कमी (एनीमिया)।
  • थायराइड का बढ़ना (Hyperthyroidism)।
  • गर्भावस्था या कसरत।
  • दिल का इन्फेक्शन (Endocarditis)।

हार्ट मर्मर के मुख्य संकेत और लक्षण

मेयो क्लिनिक के अनुसार, अगर किसी को निर्दोष (Innocent) हार्ट मर्मर है, तो उसे आमतौर पर कोई लक्षण महसूस नहीं होता। लेकिन अगर यह किसी बीमारी की वजह से है, तो शरीर में ये लक्षण दिख सकते हैं;

  • त्वचा या होठों का नीला पड़ना।
  • सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ।
  • पैरों और पेट में सूजन।
  • बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी।
  • सीने में दर्द या भारीपन।
  • चक्कर आना या बेहोश होना।
  • बच्चों में सही से वजन न बढ़ना।

डॉक्टर से संपर्क कब करें?

वैसे तो ज्यादातर मामलों में स्टेथोस्कोप से जांच के दौरान ही डॉक्टर को हार्ट मर्मर का पता चलता है। लेकिन अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ऊपर बताए गए लक्षण जैसे सांस फूलना, सीने में दर्द, या त्वचा का नीला पड़ना महसूस हो, तो तुरंत किसी हृदय रोग विशेषज्ञ (Cardiologist) से जांच करवाएं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

07 Aug 2026 11:17 am

Published on:

07 Aug 2026 11:17 am

Hindi News / Health / Heart Murmur: दिल की धड़कन में सुनाई दे रही है असामान्य आवाज? American Heart Association ने बताए हार्ट मर्मर के कारण और संकेत

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