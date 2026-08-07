Heart Murmur: दिल की धड़कन में सुनाई दे रही है असामान्य आवाज? American Heart Association ने बताए हार्ट मर्मर के कारण और संकेत

Heart Murmur Symptoms: जब डॉक्टर हमारा चेकअप करते हैं, तो वे स्टेथोस्कोप (Stethoscope) लगाकर हमारे दिल की धड़कन सुनते हैं। आमतौर पर दिल की धड़कन साफ आवाज करती है। लेकिन कई बार डॉक्टरों को इस धड़कन के साथ एक अतिरिक्त सरसराहट या फड़फड़ाहट जैसी आवाज सुनाई देती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, दिल की धड़कन में आने वाली इसी असामान्य आवाज को हार्ट मर्मर (Heart Murmur) कहा जाता है। यह आवाज तब पैदा होती है जब दिल के अंदर से खून का बहाव बहुत तेजी से या असामान्य तरीके से होता है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और आपको कब सावधान होना चाहिए।