नवजात के लगातार रोने की वजह हो सकता है Colic, एनएचएस से जानें कैसे पहचानें इसके संकेत

Colic Symptoms: क्या आपका नवजात शिशु बिना किसी वजह के घंटों तक लगातार रोता रहता है? आपने उसे दूध पिलाया, डायपर भी बदल दिया और गोद में लेकर बहलाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी बच्चे का रोना बंद नहीं हो रहा? अगर ऐसा अक्सर होता है, तो घबराएं नहीं। यह समस्या कॉलिक (Colic यानी पेट का मरोड़ या दर्द) हो सकती है। कॉलिक एक बेहद आम स्थिति है जो बिल्कुल स्वस्थ और भले-चंगे बच्चों में भी देखी जाती है। आमतौर पर यह समस्या बच्चे के पैदा होने के 2 से 3 हफ्ते बाद शुरू होती है और 3 से 4 महीने का होने तक अपने आप ठीक हो जाती है। आइए जानते हैं कि कॉलिक क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और आप अपने बच्चे को कैसे संभाल सकते हैं।