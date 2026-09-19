19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Asian Games 2026

एशियन गेम्स 2026 एशिया के सबसे बड़े मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स में से एक है, जहां भारत के एथलीट्स 1951 से लगातार प्रतिस्पर्धा करने के लिए शामिल होते रहे हैं। भारत की नजरें इस बार एशियन गेम्स में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने और अधिक से अधिक पदक अपने नाम करने पर होंगी। क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, टेबल टेनिस और अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। एशियन गेम्स के 20वें संस्करण की मेजबानी जापान का आइची-नागोया शहर कर रहा है, जो 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। इन खेलों में 45 देश हिस्सा लेंगे और पहली बार रिफ्यूजी टीम भी शामिल होगी। भारत ने इस बार 508 एथलीट्स का दल भेजने का फैसला किया है, जो 36 खेलों में भाग लेंगे।

Asian Games 2026: 20 सितंबर को मिल सकता है भारत को पहला मेडल, जानें रविवार को किन इवेंट्स में भारतीय एथलीट्स लेंगे हिस्सा

क्रिकेट

womens india cricket team

फिर बना वही संयोग, एशिया कप की तर्ज पर 10वें दिन चैंपियन बनने जा रही भारतीय महिला टीम

क्रिकेट

Team India, Asian Games 2026,

क्रिकेट

Asian Games 2026 के इन 5 टीम इवेंट में भारत को हराना आसान नहीं, गोल्ड पर टीम इंडिया की नजर

क्रिकेट

india men's cricket team

क्रिकेट

Asian Games 2026: भारत के ‘गोल्ड मिशन’ के 10 बड़े चेहरे, जिन पर टिकीं देश की उम्मीदें

अन्य खेल

Asian Games: Indian Medal Hopes

अन्य खेल

Latest Hindi News

चिमनपुरा में कथित अवैध दुकानों पर जेडीए का एक्शन, सीलिंग कार्रवाई से बढ़ी हलचल

जयपुर

जयपुर

Indore Chhatron Ki Goonj: राहुल गांधी से मिलकर रो पड़ा अर्पित जाज का परिवार, दिल्ली बिल्डिंग हादसे में हुई थी मौत

देवास

देवास

बदलती जीवनशैली में स्वस्थ रहना है तो खेलों को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा

ग्वालियर

ग्वालियर

Nandini Milk: किसानों के अल्टीमेटम से कर्नाटक सरकार पर दबाव, दूध कलेक्शन में आई गिरावट, CM डीके शिवकुमार ने दिया आश्वासन

बैंगलोर

बैंगलोर

SEMICON India 2026: चिप से पैकेजिंग-टेस्टिंग तक, सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में बढ़ रही भारत की भूमिका

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय

Top Stories

1

Jaipur Nagar Nigam Election: जिस सुनीता मेठी ने BJP को दिया सबसे बड़ा झटका, वो अचानक मेयर कैंडिडेट का नामांकन लेने पहुंची 

2

Rajasthan: पंचायत चुनाव से पहले सीएम भजनलाल का बड़ा तोहफा, 472 स्कूलों का होगा कायाकल्प, 401 करोड़ की राशि मंजूर

3

Jaipur: रिश्वत लेने के लिए SHO ने अपनाया अनोखा तरीका, नोटों के नहीं लगाए हाथ, लेकिन चालाकी हुई फेल; ACB ने ऐसे खोली पोल

4

Lightning Strike Death: जांजगीर-चांपा में बड़ा हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 4 झुलसे

5

Ambikapur Snake Bite: रात 2.30 बजे महिला सरपंच बोली- पेट में मरोड़ हो रहा है, मालिश करतेे दिखा सांप के डसने का निशान, कमरे में था करैत, हुई मौत

More in Trending News

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special

Gramdani System : राजस्थान के 196 गांवों में आज भी ‘सबै भूमि गोपाल की, यहां नहीं चलती किसी की मलकियत

Gramdani in Rajasthan
Patrika Special News

Rajasthan Civic Polls : हाइब्रिड फॉर्मूले ने बदली निकाय राजनीति की बिसात, पार्षद चुनाव हारे, फिर भी मेयर की दौड़ में कायम

Nagar Nigam Election 2026
Patrika Special News

BJP Congress : राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम के बाद अब खुलेगी नेताओं की ‘कुंडली’, भाजपा-कांग्रेस जुटा रहीं गोपनीय रिपोर्ट

BJP Congress Secret report
Patrika Special News

घाट पर घंटियों की गूंज और चार महीने सन्नाटा, 42 साल पुराने मारुति धाम को अब पुल की आस

Chhattisgarh Religious Tourism
Patrika Special News

Solar Pannel : अब बिल्डिंग बनेगी तो छत पर सोलर, पार्किंग में ईवी चार्जर…राजस्थान में बदल जाएंगे ये नियम

Rajasthan New Building
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.