IND vs NZ: पिछले 5 में से 1 बार ही न्यूजीलैंड को जीत हुई है नसीब, वेलिंगटन में बराबरी की उम्मीदों पर फिर सकता है पानी

इस मैदान पर आखिरी वनडे मुकाबला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जहां कीवी टीम ने दो विकेट से रोमांचक जीत हासिल की थी। उससे पहले भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 2019 में 35 रन से हराया था। 2018 में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था, तो 2017 में साउथ अफ्रीका ने मेजबान टीम को मात दी थी। जबकि 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने ब्लैक कैप्स को शिकस्त दी थी। उससे पहले यहां वर्ल्डकप 2015 के कई मुकाबले खेले गए थे, जहां कीवी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था।