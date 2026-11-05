BAN vs WI 2nd Test: अमीर जांगू के शतक ने संभाली वेस्टइंडीज की पारी, पहले दिन स्टंप्स तक 4 विकेट पर 235 रन

वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसके तीन विकेट महज 27 रन पर गिर गए। ऐसे मुश्किल समय में केविन विकहम और अमीर जांगू ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों का डटकर सामना किया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को संकट से उबारा। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 249 गेंदों में 131 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। केविन विकहम 61 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान 145 गेंदों का सामना किया और 5 चौके लगाए।