सत्य ब्रत त्रिपाठी वर्तमान में 'राजस्थान पत्रिका' में उप समाचार संपादक के पद पर कार्यरत हैं। वे राष्ट्रीय राजनीति, खेल और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर सरल, तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक लेखन के लिए जाने जाते हैं। किसी भी विषय की गहराई तक जाकर उसके विभिन्न आयामों को समझना और उन्हें सहज भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी प्रमुख पेशेवर पहचान है। कूटनीति से लेकर क्रिकेट तक, वे जटिल विषयों को संदर्भ, तथ्यों और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि उसके पीछे की पृष्ठभूमि, कारणों और संभावित प्रभावों को भी स्पष्ट करना है, ताकि पाठकों को विषय की समग्र और निष्पक्ष समझ मिल सके। सत्य ब्रत ने वर्ष 2010 में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। पिछले डेढ़ दशक से अधिक समय में उन्होंने प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक अनुभव अर्जित किया है। राजस्थान पत्रिका से पहले वे महुआ न्यूज, आज समाज, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। ई-मेल: satyabrat.tripathi@in.patrika.com हैं।