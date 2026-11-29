मिचेल मार्श। (Photo- IANS)
Australia vs England, 4th T20I: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान मिचेल मार्श के शानदार शतक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया जीत हासिल नहीं कर सका। इंग्लैंड से मिले 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 174 रन ही बना सकी। इंग्लैंड ने आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 3-1 की बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला 2 दिसंबर को कैनबरा में खेला जाएगा।
ऑस्ट्रेलियाई टीम 19 ओवर में 5 विकेट पर 170 रन बनाकर जीत की ओर बढ़ रही थी। उसे आखिरी ओवर में जीत के लिए 12 रन की जरूरत थी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने गेंद हेनरी क्रोकोम्बे को सौंपी। उन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। क्रोकोम्बे की शुरुआती तीन गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज सिर्फ तीन रन बना सके। इससे टीम पर दबाव बढ़ गया। चौथी गेंद पर क्रोकोम्ब ने मिचेल मार्श को जॉर्डन कॉक्स के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दिया। इसके बाद जोएल डेविस भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। आखिरी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए एडम जांपा केवल एक रन बना सके। इस तरह इंग्लैंड ने मुकाबला 7 रन से जीत लिया और सीरीज में 3-1 की बढ़त हासिल कर ली।
ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श ने 57 गेंदों पर 119 रन की शानदार पारी खेली। यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका दूसरा शतक है। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 9 चौके और 9 छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलिया को भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मार्श ने अपनी इस शतकीय पारी से एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह टी20 इंटरनेशनल में पूर्ण सदस्य देशों के बीच लक्ष्य का पीछा करते हुए हारने वाली टीम की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन ने 2016 में भारत के खिलाफ पहली पारी में नाबाद 124 रन बनाए थे। वहीं, भारत के रुतुराज गायकवाड़ ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में नाबाद 123 रन की पारी खेली थी। वहीं, पूर्ण सदस्य देशों से बाहर हांगकांग के बाबर हयात ने 2016 में ओमान के खिलाफ दूसरी पारी में 122 रन बनाए थे। हालांकि, उनकी टीम को भी इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था।
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