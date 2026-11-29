ऑस्ट्रेलियाई टीम 19 ओवर में 5 विकेट पर 170 रन बनाकर जीत की ओर बढ़ रही थी। उसे आखिरी ओवर में जीत के लिए 12 रन की जरूरत थी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने गेंद हेनरी क्रोकोम्बे को सौंपी। उन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। क्रोकोम्बे की शुरुआती तीन गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज सिर्फ तीन रन बना सके। इससे टीम पर दबाव बढ़ गया। चौथी गेंद पर क्रोकोम्ब ने मिचेल मार्श को जॉर्डन कॉक्स के हाथों कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दिया। इसके बाद जोएल डेविस भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। आखिरी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए एडम जांपा केवल एक रन बना सके। इस तरह इंग्लैंड ने मुकाबला 7 रन से जीत लिया और सीरीज में 3-1 की बढ़त हासिल कर ली।