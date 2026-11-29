Mohammed Shami met Nitin Nabin and Kunwar Basit Ali: मोहम्मद शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी की राह मुश्किल होती नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान भी किया था। अब उनके क्रिकेट से इतर एक नई पारी की शुरुआत करने की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में अगर शमी आने वाले दिनों में राजनीति के मैदान पर नजर आएं तो हैरानी नहीं होगी।