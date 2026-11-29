ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (फाइल फोटो- IANS)
AUS vs ENG 4th T20I Highlights: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में रविवार को इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से हराकर पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 181 रन बनाए। 182 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19.3 ओवर तक पांच विकेट गंवाकर 173 रन बना लिए थे, जिसमें मिचेल मार्श 119 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को मुकाबला जीतने के लिए 12 रन की जरूरत थी लेकिन मार्श के आउट होते ही कंगारुओं की उम्मीदें टूट गईं।
आखिरी तीन गेंदों में 9 रन बनाने की जरूरत थी और मिचेल मार्श की बल्लेबाजी को देखते हुए यह काम मुश्किल नहीं लग रहा था। लेकिन चौथी गेंद पर मिचेल मार्श आउट हो गए और मैच पूरी तरह से बदल गया। ओवर की पांचवीं गेंद पर जॉयल डेविस भी पवेलियन लौट गए और यहां से जीत की उम्मीदें खत्म हो गईं। आखिरी गेंद पर एडम जंपा ने एक रन जरूर लिया, लेकिन इंग्लैंड मैच 7 रन से जीत चुका था। इस जीत के साथ सीरीज भी उसने अपने नाम कर ली है।
मुकाबले में इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। टीम के टॉप-4 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सके। जॉर्डन कॉक्स ने 23 और जेम्स कॉल्स ने 33 रन की पारी खेली। सैम करन ने चार छक्के और दो चौकों की मदद से 28 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। जेमी ओवर्टन ने नौ गेंदों में तीन छक्कों की मदद से 20 रन की पारी खेली, जिससे इंग्लैंड की टीम 181 रन तक पहुंचने में सफल रही।
182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी बेहद खराब रही। जेक फ्रेजर-मैकगर्क बिना खाता खोले आउट हो गए, तो सैम हार्पर ने 18, निखिल चौधरी ने 12 और टिम डेविड ने 12 रन बनाए। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर सका। हालांकि, दूसरे छोर पर कप्तान मिचेल मार्श ने मोर्चा संभाले रखा और अपना शतक जड़ दिया। उनके पिच पर रहते ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदें बनी हुई थीं, लेकिन 20वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्श के आउट होते ही इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित हो गई और उसने मुकाबला अपने नाम कर लिया। मिचेल मार्श ने 57 गेंदों में 9 चौके और 9 छक्कों की मदद से 119 रन की पारी खेली।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल