सूर्यकुमार यादव अन्य साथी खिलाड़ियों के साथ। (Photo- IANS)
Suryakumar Yadav: खराब फॉर्म के कारण कप्तानी गंवाने और टीम इंडिया से बाहर होने के बाद सूर्यकुमार यादव घरेलू क्रिकेट खेलने में व्यस्त हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी को लेकर आशान्वित नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार 5 साल तक भारतीय टीम में रहने के बाद अचानक बाहर होने का दर्द उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखा।
उन्होंने इसको लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, टीम इंडिया से बाहर रहना दर्दनाक है। लगातार पांच साल तक आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं। फिर अचानक टीम इंडिया की ओर से खेलने का मौका नहीं मिलता तो दुख पहुंचता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह खेल बहुत कुछ सिखाता है। पिछले दो वर्षों में और IPL के बाद भी मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी उम्मीद बाकी है, तब तक खेल जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि वे फिलहाल भविष्य पर ज्यादा सोचने के बजाय फिलहाल मौजूदा प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी आईपीएल में लंबा वक्त है। घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद विजय हजारे ट्रॉफी और फिर रणजी ट्रॉफी का दूसरा चरण होगा। फिलहाल मेरा पूरा ध्यान SMAT 2026 में सुपर लीग पर है। मैं मैच दर मैच जीतने और फिर फाइनल जीतने पर ध्यान दे रहा हूं।
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