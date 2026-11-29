IND vs NZ 2nd Test Day 4-5 Weather report: भारत बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले दिन के खेल को छोड़ दें तो दूसरे और तीसरे दिन मेजबान टीम का पलड़ा भारी रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक कीवी टीम ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। अब उसकी कुल बढ़त 243 रन की हो गई है। अब न्‍यूजीलैंड की नजर चौथे दिन भारत को 400 के आसपास का लक्ष्‍य देने पर टिकी होगी। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, तो भारत की हार लगभग तय है। लेकिन, इसी बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर भी आ रही है, क्राइस्‍टचर्च में चौथे दिन हल्‍की और पांचवें दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। ऐसे में अब इस मैच पर ड्रॉ होने का संकट भी मंडराने लगा है।