क्राइस्टचर्च टेस्ट का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND vs NZ 2nd Test Day 4-5 Weather report: भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले दिन के खेल को छोड़ दें तो दूसरे और तीसरे दिन मेजबान टीम का पलड़ा भारी रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कीवी टीम ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। अब उसकी कुल बढ़त 243 रन की हो गई है। अब न्यूजीलैंड की नजर चौथे दिन भारत को 400 के आसपास का लक्ष्य देने पर टिकी होगी। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, तो भारत की हार लगभग तय है। लेकिन, इसी बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर भी आ रही है, क्राइस्टचर्च में चौथे दिन हल्की और पांचवें दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। ऐसे में अब इस मैच पर ड्रॉ होने का संकट भी मंडराने लगा है।
एक्यूवेदर के मुताबिक, क्राइस्टचर्च के आसमान में सोमवार को दिन भर बादलों की आवाजाही रहेगी। इस दौरान उत्तर पश्चिम से करीब 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक जाने का अनुमान है। जबकि बारिश की 25 प्रतिशत संभावना है। ऐसे में कुछ ओवर का खेल बारिश से धुल सकता है।
वहीं, मंगलवार को क्राइस्टचर्च के आसमान में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। इस दिन पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर से करीब 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तापमान में भी भारी गिरावट हो सकती है। इस दिन न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। खास बात ये है कि इस दिन बारिश की 98 प्रतिशत संभावना व्यक्त की गई हैं। इस दौरान करीब 7.2 एमएम तक बारिश हो सकती है। इसका मतलब है कि बारिश इस दिन के खेल में खलनायक की भूमिका में होगी और वह न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों पर पानी भी फेर सकती है।
मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम अपनी पहली पारी में 356 के स्कोर पर ऑल आउट हुई। कीवी टीम की ओर से टॉम लैथम ने 128 गेंदों पर 59 रन और टॉम ब्लंडेल 211 गेंदों पर 89 रन की पारी खेली। भारत की ओर से आकाश दीप ने पांच विकेट, गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने दो-दो विकेट लिए। इसके जवाब में भारतीय टीम अपनी पहली पारी में ध्रुव जुरेल की 170 गेंदों पर 88 रन की पारी की मदद से 246 रन ही बना सकी।
इस तरह मेजबान टीम को पहली पारी के आधार पर 110 रन की बढ़त मिली। न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट खोकर 133 रन बना चुकी है। अब उसके पास 243 रनों की बढ़त है। अब यहां से भारत के सामने 400 के आसपास का लक्ष्य रखना चाहेगी।
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