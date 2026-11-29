Jasprit Bumrah Test Record: जसप्रीत बुमराह ने टॉम लैथम को आउट करके सबसे लंबे अंतराल से विकेट का सूखा खत्म किया है। यह बुमराह के 8 साल के टेस्‍ट करियर में पहली बार था, जब दो टेस्‍ट मैचों के अंतराल में वह करीब 50 ओवर तक विकेट के लिए तरस गए। न्यूजीलैंड ने रविवार को क्राइस्‍टचर्च के हेगले ओवल में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन चायकाल तक अपनी दूसरी पारी में 9 ओवर में 36/1 का स्कोर बनाया और अपनी बढ़त को 146 रन तक पहुंचा दिया। इससे पहले कीवी टीम ने अपनी पहली पारी में 356 और भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए।