जसप्रीत बुमराह के विकेट का जश्न मनाती भारतीय टीम।
Jasprit Bumrah Test Record: जसप्रीत बुमराह ने टॉम लैथम को आउट करके सबसे लंबे अंतराल से विकेट का सूखा खत्म किया है। यह बुमराह के 8 साल के टेस्ट करियर में पहली बार था, जब दो टेस्ट मैचों के अंतराल में वह करीब 50 ओवर तक विकेट के लिए तरस गए। न्यूजीलैंड ने रविवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन चायकाल तक अपनी दूसरी पारी में 9 ओवर में 36/1 का स्कोर बनाया और अपनी बढ़त को 146 रन तक पहुंचा दिया। इससे पहले कीवी टीम ने अपनी पहली पारी में 356 और भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए।
न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में आखिरकार सातवें ओवर में बुमराह ने विकेट लिया और दो टेस्ट मैचों के बीच विकेट के लिए 292 गेंदों का इंतजार खत्म किया, जो उनके टेस्ट करियर का सबसे लंबा सूखा था। इससे पहले बुमराह 2021 में चार मैचों के बीच चेन्नई से नॉटिघम तक 285 गेंद तक विकेट का सूखा झेल चुके हैं।
|रैंक
|गेंदें
|मैचों का अंतर
|मैचों की संख्या
|1
|292
|वेलिंगटन 2026 – क्राइस्टचर्च 2026
|2
|2
|285
|चेन्नई 2021 – नॉटिंघम 2021
|4
|3
|253
|द ओवल 2018 – एडिलेड 2018
|2
|4
|208
|लीड्स 2025 – लॉर्ड्स 2025
|2
|5
|196
|द ओवल 2021 – द ओवल 2021
|1
मैच की बात करें तो न्यूजपलैंड के पहली पारी के 356 रन के जवाब में भारतीय टीम 86.1 ओवर में 246 रन पर आउट हो गई, जिसमें ध्रुव जुरेल 88 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। वहीं, काइल जैमीसन ने 69 रन देकर चार विकेट चटकाए और न्यूजीलैंड को पहली पारी के आधार पर 110 रन की बढ़त मिली।
चायकाल तक डेवोन कॉनवे 15 और हेनरी निकोल्स 12 रन बनाकर क्रीज पर थे और न्यूजीलैंड का स्कोर 9 ओवर में 36/1 था। भारत को मुकाबले में बने रहने के लिए आखिरी सेशन में जल्दी विकेट लेने होंगे। न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने फिर भारतीय अटैक के खिलाफ तेज शुरुआत की। कॉनवे ने पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह को मिडविकेट पर चौका मारा। लैथम ने अगले ओवर में अंशुल कंबोज को बाउंड्री पर ड्राइव किया और फिर पुल पर चार रन के लिए दौड़े। बाद में कॉनवे ने बुमराह की गेंद को गली के पार एक और चौका मारा।
न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में भारतीय टीम आकाश दीप के बगैर उतरी है। आकाश सुबह के सेशन में बैटिंग करते समय जैमीसन की गेंद पर हेलमेट पर दो बार लगने के बाद डिलेड कनकशन के लक्षणों के कारण बाहर हो गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा उनके कनकशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर आए हैं। बीसीसीआई ने कहा कि उनकी मेडिकल टीम आकाश दीप पर नजर रख रही है।
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