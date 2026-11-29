जवागल श्रीनाथ ने अपना टेस्‍ट डेब्‍यू ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिसबेन में किया था। उस दौरान कपिल देव, मनोज प्रभाकर, सचिन तेंदुलकर, संजय मांजरेकर, क्रिस श्रीकांत, रवि शास्‍त्री, मोहम्‍मद अजहरुद्दीन किरण मोरे और वेंकटपति राजू भारत की टेस्‍ट टीम में शामिल थे। उस मुकाबले में भारत को भले ही 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन श्रीनाथ ऑस्‍ट्रेलिया की पहली पारी में तीन विकेट लेकर सभी का ध्‍यान अपनी ओर खींचा था, जिसके बाद वह लगातार 11 साल तक भारत के लिए टेस्‍ट क्रिकेट खेले। उन्‍होंने अपना आखिरी टेस्‍ट कोलकाता के ईडेन गार्डंस में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 30 अक्‍टूबर से 3 नवंबर के बीच 2002 में खेला था।