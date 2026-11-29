पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
On This Day (29 November): भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए आज 29 नवंबर का दिन बेहद खास है। यह वही तारीख है, जब पूर्व दिग्गज जवागल श्रीनाथ ने भारत के लिए अपना अंतरराष्ट्रीय टेस्ट डेब्यू किया था। उस दौर में करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदों से बड़े से बड़ा बल्लेबाज घबराता था। अपने करीब 11 साल लंबे टेस्ट करियर में सवा 200 से ज्यादा विकेट और 1000 विकेट लेने वाले श्रीनाथ ने यूं तो कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। आइये आज हम आपको उनके कुछ खास रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं।
जवागल श्रीनाथ ने अपना टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिसबेन में किया था। उस दौरान कपिल देव, मनोज प्रभाकर, सचिन तेंदुलकर, संजय मांजरेकर, क्रिस श्रीकांत, रवि शास्त्री, मोहम्मद अजहरुद्दीन किरण मोरे और वेंकटपति राजू भारत की टेस्ट टीम में शामिल थे। उस मुकाबले में भारत को भले ही 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन श्रीनाथ ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में तीन विकेट लेकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जिसके बाद वह लगातार 11 साल तक भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट कोलकाता के ईडेन गार्डंस में वेस्टइंडीज के खिलाफ 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच 2002 में खेला था।
टेस्ट में हारने वाली टीम के लिए सबसे अच्छे गेंदबाजी आंकड़े के मामले में दिसंबर 2021 से पहले जवागल श्रीनाथ टॉप रहे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 16 फरवरी 1999 को खेले गए टेस्ट मुकाबले में 46 ओवर में 10 मेडन के साथ 132 रन देकर 13 विकेट चटकाए थे। अब श्रीनाथ इस मामले में दूसरे नंबर पर है। जबकि न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल शीर्ष पर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 3 दिसंबर 2021 में वानखेड़े स्टेडियम में खेले टेस्ट में 73.3 ओवर में 15 मेडन के साथ 225 रन देकर 14 विकेट लिए थे।
|रैंक
|गेंदबाज
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|इकोनॉमी
|टीम
|विपक्षी टीम
|मैदान
|तारीख
|1
|एजाज पटेल (NZ)
|73.5
|15
|225
|14
|3.04
|न्यूजीलैंड
|भारत
|वानखेड़े
|3 दिसंबर 2021
|2
|जवागल श्रीनाथ (IND)
|46.0
|10
|132
|13
|2.86
|भारत
|पाकिस्तान
|ईडन गार्डन्स
|16 फरवरी 1999
|3
|सिडनी बार्न्स (ENG)
|80.1
|22
|163
|13
|2.03
|इंग्लैंड
|ऑस्ट्रेलिया
|मेलबर्न
|1 जनवरी 1902
|4
|मर्व ह्यूज (AUS)
|73.1
|16
|217
|13
|2.96
|ऑस्ट्रेलिया
|वेस्टइंडीज
|W.A.C.A.
|2 दिसंबर 1988
|5
|टॉम रिचर्डसन (ENG)
|110.3
|39
|244
|13
|2.64
|इंग्लैंड
|ऑस्ट्रेलिया
|मैनचेस्टर
|16 जुलाई 1896
टेस्ट क्रिकेट में जवागल श्रीनाथ सबसे ज्यादा मैचों में मैच रेफरी रहने वाले भारतीय हैं। उन्होंने 2006 से लेकर 2026 तक 91 टेस्ट मैचों में मैच रेफरी की भूमिका निभाई है। वह दुनिया के पांचवें सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों रेफरी रहने वाले खिलाड़ी हैं। इस मामले में शीर्ष पर श्रीलंका के रंजन मदुगले (237), दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के जेफ क्रो (137), तीसरे पर इंग्लैंड के क्रिस ब्रॉड (123) और चौथे पर जिम्बाब्वे के एंडी पाइक्रॉफ्ट (115) हैं।
|रैंक
|मैच रेफरी
|देश
|कार्यकाल
|मैच
|1
|रंजन मदुगले
|श्रीलंका
|1993–2026
|237
|2
|जेफ क्रो
|न्यूजीलैंड
|2004–2026
|137
|3
|क्रिस ब्रॉड
|इंग्लैंड
|2003–2024
|123
|4
|एंडी पाइक्रॉफ्ट
|जिम्बाब्वे
|2009–2026
|115
|5
|जवागल श्रीनाथ
|भारत
|2006–2026
|91
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