रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह (फोटो- IANS)
Rohit Sharma on MI Captaincy: शुक्रवार को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2027 के लिए अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया। मुंबई इंडियंस ने अपने सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा को कमान सौंप दी, जिन्होंने फ्रेंचाइजी को पांच बार चैंपियन बनाया है। रोहित शर्मा आखिरी बार मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर 2023 में खेले थे, लेकिन उसके अगले सीजन हार्दिक पंड्या को कप्तान बना दिया गया। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद फ्रेंचाइजी ने एक बार फिर से अपने सबसे सफल कप्तान को कमान दे दी।
कप्तान बनने के बाद रोहित शर्मा ने बड़ा खुलासा किया और बताया कि वह दोबारा कप्तानी करने से हिचक रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि दोबारा टीम के कप्तान बनें। रोहित शर्मा ने बड़ा खुलासा किया कि जब मुंबई इंडियंस के आगे के भविष्य को लेकर अनंत अंबानी ने उनसे बातचीत की, तब रोहित शर्मा ने उनसे समय मांगा। उसके बाद वह घर गए और अपनी पत्नी रितिका सजदेह से भी बातचीत की। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि मुंबई इंडियंस को सही दिशा की जरूरत है। रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुंबई इंडियंस को मेरी कप्तानी की जरूरत है, मुंबई इंडियंस को सिर्फ सही दिशा की जरूरत है। जिसके बाद अनंत अंबानी ने रोहित शर्मा को कप्तानी करने के लिए मनाया।
आपको बता दें कि रोहित शर्मा अब तक छह आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं, जिसमें से एक खिताब उन्होंने हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स के साथ जीता था। इसके बाद 2011 आईपीएल से पहले वह मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए और 2013 में अपनी कप्तानी में टीम को पहली बार चैंपियन बना दिया। उसके बाद से 2020 तक मुंबई इंडियंस ने पांच बार खिताब जीते।
2021, 2022 और 2023 में खराब प्रदर्शन की वजह से मुंबई इंडियंस ने एक बड़ा फैसला किया और गुजरात टाइटंस से हार्दिक पंड्या को बुलाकर उन्हें कप्तानी सौंप दी। हालांकि, हार्दिक पंड्या की कप्तानी में भी टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद आईपीएल 2027 से पहले उन्हें पंजाब किंग्स से ट्रेड कर दिया और अब 2027 आईपीएल में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते नजर आएंगे।
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