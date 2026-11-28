कप्तान बनने के बाद रोहित शर्मा ने बड़ा खुलासा किया और बताया कि वह दोबारा कप्तानी करने से हिचक रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि दोबारा टीम के कप्तान बनें। रोहित शर्मा ने बड़ा खुलासा किया कि जब मुंबई इंडियंस के आगे के भविष्य को लेकर अनंत अंबानी ने उनसे बातचीत की, तब रोहित शर्मा ने उनसे समय मांगा। उसके बाद वह घर गए और अपनी पत्नी रितिका सजदेह से भी बातचीत की। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि मुंबई इंडियंस को सही दिशा की जरूरत है। रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुंबई इंडियंस को मेरी कप्तानी की जरूरत है, मुंबई इंडियंस को सिर्फ सही दिशा की जरूरत है। जिसके बाद अनंत अंबानी ने रोहित शर्मा को कप्तानी करने के लिए मनाया।