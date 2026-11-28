भाविका की अगुवाई में भारतीय टीम ने इस साल की शुरुआत में चेन्नई और पुडुचेरी में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई व्हाइट-बॉल सीरीज में शानदार जीत हासिल की थी। अब वह इंग्लैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व कर रही हैं। सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में इंग्लैंड को 106 रन से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है।