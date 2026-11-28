भाविका अहिरे। (Photo- IANS)
India U19 squad: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने वाले आगामी ACC U19 महिला एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भाविका अहिरे को भारतीय महिला अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि अनादी तागड़े को उप-कप्तान बनाया गया है।
भविका अहिरे के अलावा श्रेया एस चव्हाण को भी विशेषज्ञ विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। भाविका को एशिया कप खेलने का अनुभव भी है। उनके अलावा टीम में दीया यादव, इरा जाधव, ईश्वरी अवसरे, समायरा राघव और उमा काशवी शामिल हैं। इस टीम में 15 वर्षीय ऑलराउंडर उमा काशवी को जगह दी गई है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है।
अंडर-19 महिला एशिया कप में भारत डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतर रहा है। भारत की महिला अंडर-19 टीम ने 2024 में मलेशिया में खेले गए शुरुआती संस्करण का खिताब जीता था। बीसीसीआई की ओर से टूर्नामेंट के शेड्यूल के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है।
भाविका की अगुवाई में भारतीय टीम ने इस साल की शुरुआत में चेन्नई और पुडुचेरी में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई व्हाइट-बॉल सीरीज में शानदार जीत हासिल की थी। अब वह इंग्लैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व कर रही हैं। सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में इंग्लैंड को 106 रन से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है।
भारत के लिए ACC U19 महिला एशिया कप 21 जनवरी से बांग्लादेश और नेपाल में होने वाले अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी साबित होगा। इस लिहाज से भारतीय टीम अपनी तैयारी में किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहेगी।
भाविका अहिरे (कप्तान व विकेटकीपर), इरा जाधव, निधि महतो, पूर्वा सिवाच, महक नरवसे, मैत्री मनियार, ईश्वरी अवसरे, दीया यादव, श्रेया एस चव्हाण (विकेटकीपर), समायरा राघव, कुमारी पलक, उमा काशवी, अच्छाह पारमार, अनादी तागड़े (उपकप्तान), पलक सिंह।
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