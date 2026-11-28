SL-A vs PAK-A Final: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान-ए और श्रीलंका-ए के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में श्रीलंका-ए ने भारत-ए को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि पाकिस्तान-ए ने बांग्लादेश-ए को 5 विकेट से मात देकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। पाकिस्तान-ए की कप्तानी अब्दुल समद कर रहे हैं, जबकि श्रीलंका-ए की कमान पवन रत्नायके के हाथों में है। फाइनल में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है।