भारतीय टीम। (Photo- IANS)
IND vs NZ 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है। इस मैच में न्यूजीलैंड की पहली पारी के 356 रनों के जवाब में भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए हैं। भारत अभी भी पहली पारी के आधार पर 240 रन से पीछे है, जबकि उसके 4 विकेट शेष हैं। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम अभी भी मजबूत स्थिति में है, जबकि भारतीय टीम पर दबाव बढ़ गया है।
1- पहली पारी में स्कोर 300 रन तक पहुंचाना होगा: भारतीय टीम ने पहली पारी में अब तक निराशाजनक प्रदर्शन किया है। अब तक कोई भी भारतीय बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा सका है। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खाता भी नहीं खोल सके, जबकि केएल राहुल 25 रन, देवदत्त पडिक्कल 21 रन, कप्तान शुभमन गिल 17 रन, ऋषभ पंत 23 रन और वॉशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर आउट हो गए। यदि भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीतना है, तो उसे हर हाल में पहली पारी का स्कोर 300 रन तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी।
भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। इसके लिए उन्हें क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करनी होगी और खराब गेंदों का इंतजार करना होगा। इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों को ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों को छोड़ने में भी संयम दिखाना होगा। यदि भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाज ऐसा करने में सफल रहे, तो न्यूजीलैंड पर दबाव बढ़ सकता है।
2- दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर रोकना होगा: पहली पारी में कम से कम 300 रन बनाने के बाद भारतीय गेंदबाजों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप और अंशुल कंबोज को शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने होंगे। उन्हें न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने का मौका नहीं देना होगा। इसके अलावा कीवी बल्लेबाजों को बड़ी साझेदारियां करने से भी रोकना होगा। आकाश दीप ने पहली पारी में 5 विकेट चटकाए हैं। ऐसे में दूसरी पारी में भी उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
यदि भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड की दूसरी पारी को कम स्कोर पर समेटने में सफल रहते हैं, तो टीम इंडिया के सामने लक्ष्य हासिल करने का अच्छा मौका होगा। कुल मिलाकर भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों विभागों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा।
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