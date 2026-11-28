रोहित शर्मा को पहली बार 2013 में मुंबई इंडियंस टीम का कप्तान बनाया गया था। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 2017 और 2020 में आईपीएल चैंपियन बनी। हालांकि बाद में फ्रेंचाइजी ने 2024 में रोहित शर्मा को कप्तानी की जिम्मेदारी मुक्त कर दिया। हालांकि मुंबई इंडियंस के प्रशंसकों को यह फैसला उस वक्त पसंद नहीं आया था। इसके बावजूद उनकी जगह हार्दिक पंड्या को कप्तान बनाया गया। हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। अब तीन साल बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें फिर कप्तान बनाया है।