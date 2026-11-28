Rishabh Pant Most Sixes in WTC: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम क्राइस्‍टचर्च में दूसरा टेस्‍ट खेल रही है। इस टेस्‍ट के दूसरे दिन भारतीय स्‍टार विकेट कीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत ने 39 गेंदों पर एक चौके और एक छक्‍के की मदद से 23 रन की पारी खेली। इस पारी में एक छक्‍के के साथ ही पंत ने इतिहास रच डाला है। वह अब आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्‍होंने इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स के रिकॉर्ड को तोड़ा है।