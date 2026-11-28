न्यूजीलैंड के खिलाफ शॉट खेलते ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Rishabh Pant Most Sixes in WTC: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट खेल रही है। इस टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 39 गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की मदद से 23 रन की पारी खेली। इस पारी में एक छक्के के साथ ही पंत ने इतिहास रच डाला है। वह अब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स के रिकॉर्ड को तोड़ा है।
|रैंक
|बल्लेबाज
|टीम
|मैच
|रन
|छक्के
|शतक
|अर्धशतक
|1
|ऋषभ पंत
|भारत
|44*
|3099
|89
|7
|18
|2
|बेन स्टोक्स
|इंग्लैंड
|64
|3857
|88
|8
|19
|3
|रोहित शर्मा
|भारत
|40
|2716
|56
|9
|8
|4
|शुभमन गिल
|भारत
|44*
|3032
|48
|10
|10
|5
|यशस्वी जायसवाल
|भारत
|32*
|2673
|45
|7
|14
|6
|हैरी ब्रूक
|इंग्लैंड
|37
|3214
|44
|9
|17
|7
|रवींद्र जडेजा
|भारत
|50
|2675
|42
|5
|18
|8
|ट्रेविस हेड
|ऑस्ट्रेलिया
|62
|4200
|40
|12
|15
|9
|डेरिल मिचेल
|न्यूजीलैंड
|34*
|2208
|39
|6
|12
|10
|स्टीव स्मिथ
|ऑस्ट्रेलिया
|63
|4804
|35
|14
|21
वहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में ऋषभ पंत टॉप-10 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। मौजूदा सीरीज से पहले वह इस लिस्ट में शामिल नहीं थे। पंत अब 44* मैचों की 76 पारियों में 43.04 के औसत से 3099 रन के साथ 10वें पायदान पर हैं। इस मामले में टॉप पर इंग्लैंड स्टार बल्लेबाज जो रूट हैं, जो 80 मैचों की 147 पारियों में 6815 रन बना चुके हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|4s
|6s
|1
|जो रूट (ENG)
|80
|147
|13
|6815
|262
|50.85
|59.97
|23
|25
|710
|18
|2
|स्टीव स्मिथ (AUS)
|63
|110
|12
|4804
|211
|49.02
|51.83
|14
|21
|511
|35
|3
|मार्नस लाबुशेन (AUS)
|63
|115
|9
|4651
|215
|43.87
|52.31
|11
|24
|528
|14
|4
|ट्रेविस हेड (AUS)
|62
|106
|5
|4200
|175
|41.58
|73.63
|12
|15
|528
|40
|5
|बेन स्टोक्स (ENG)
|64
|117
|7
|3857
|176
|35.06
|58.88
|8
|19
|395
|88
|6
|बाबर आजम (PAK)
|45
|83
|6
|3626
|196
|47.09
|57.21
|8
|24
|437
|21
|7
|उस्मान ख्वाजा (AUS)
|47
|88
|8
|3464
|232
|43.30
|47.88
|8
|14
|369
|13
|8
|जैक क्रॉली (ENG)
|57
|105
|1
|3314
|267
|31.86
|65.13
|4
|20
|458
|13
|9
|हैरी ब्रूक (ENG)
|37
|64
|1
|3214
|317
|51.01
|83.98
|9
|17
|342
|44
|10
|ऋषभ पंत (IND)
|44*
|76
|4
|3099
|146
|43.04
|74.65
|7
|18
|331
|89
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