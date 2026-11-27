इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण साल 2013 में आयोजित हुआ था, जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को हराकर खिताब जीता था। लेकिन उसके बाद से भारतीय टीम दो बार फाइनल में पहुंची, लेकिन उसे जीत नहीं मिली। राइजिंग स्टार्स एशिया कप को अब तक सिर्फ चार ही टीमों ने जीता है, जिसमें पाकिस्तान सबसे सफल टीम है, जिसने 2019, 2020 और 2025 में खिताब जीता है। जबकि श्रीलंका ने साल 2017 और 2018 में दो बार चैंपियनशिप जीती। वहीं, इंडिया-ए की टीम ने 2013 में, जबकि अफगानिस्तान-ए की टीम ने 2024 में खिताब जीता है। बांग्लादेश की टीम ने 2019 और 2025 के टूर्नामेंट में फाइनल में जगह बनाई, लेकिन दोनों बार उसे हार झेलनी पड़ी। यूएई का सबसे शानदार प्रदर्शन 2013 में देखने को मिला था, जहां टीम सेमीफाइनल पहुंची थी।